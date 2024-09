Il luogotenente Luca Calzolari, comandante della Stazione dei carabinieri di San Felice sul Panaro, lascia il servizio attivo a partire dal prossimo 29 settembre e si congeda.

Lo scorso 27 settembre, al termine dell’incontro contro le truffe che si è svolto in municipio, il sindaco Michele Goldoni ha consegnato a Calzolari un attestato di riconoscenza a nome dell’Amministrazione comunale per i suoi 24 anni di servizio a San Felice, fornendo un contributo prezioso alla comunità anche in momenti complessi come quelli del sisma e del covid. Luca Calzolari, 57 anni, è entrato nell’Arma dei carabinieri nel 1987 e dopo 15 anni in Piemonte, è approdato nel 2000 a San Felice.