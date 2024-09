Quattro serate dedicate alla fotografia: a Maranello torna “L’ignoto e l’evidente”, rassegna di proiezioni fotografiche a cura del Circolo Blow Up di Maranello con la partecipazione di importanti esponenti della fotografia contemporanea. Le serate sono ad ingresso gratuito, con inizio alle ore 21.15, e sono in programma all’Auditorium Enzo Ferrari. Si parte mercoledì 2 ottobre con “Viaggio nei cinque continenti”, serata di reportage con Antonio Barretta, fotografo carpigiano che ha viaggiato in più di venti Paesi del mondo cercando di conoscere e confrontarsi con popolazioni di culture diverse, alla ricerca di luoghi ancora al di fuori dei percorsi più battuti.

Con le sue immagini cerca principalmente di documentare l’aspetto umano del viaggio e degli incontri con la persone. Mercoledì 9 ottobre sarà la volta di “Memorie di sguardi… di genti” con Cristina Garzone, vincitrice di prestigiosi riconoscimenti nazionali ed internazionali. L’accostamento del colore in ogni sua accezione nei vari contesti etnici, sono gli elementi che motivano Cristina Garzone a continuare la ricerca di nuovi particolari di vita quotidiana nel segno della buona fotografia. Mercoledì 16 ottobre serata reportage dedicata alla Romania con Iago Corazza, giornalista e regista, fotografo e viaggiatore, autore di spettacolari reportage di viaggio, servizi e documentari in tutti continenti e di numerose pubblicazioni e libri per National Geographic. Mercoledì 23 ottobre serata di chiusura con le immagini del Circolo Blow Up, con proiezione di audiovisivi di alcuni soci del circolo, in cui ciascuno si esprime con la propria sensibilità e tecnica fotografica, tra viaggio, natura, tradizioni, cultura, in un caleidoscopio di colori ed emozioni.