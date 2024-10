In arrivo un suggestivo appuntamento musicale Giovedì 24 ottobre alle ore 21, presso la Sala delle Mura di Castelnuovo Rangone, in Via della Conciliazione 1/a, con un concerto per duo di arpe.

Protagonisti della serata saranno gli arpisti Fernanda Saravalli e Davide Burani che, con il programma “Viaggio musicale… tra le corde”, ci accompagneranno attraverso i secoli con un prezioso concerto dedicato alle eleganti sonorità dell’arpa.

Partendo dal celebre Corale tratto dalla Cantata 147 di J. S. Bach, il viaggio musicale tra le corde proseguirà con alcune delle più suggestive trascrizioni per duo di arpe, tra cui la Marche Solemnelle di C. Gounod, trascritta per due arpe da J. Thomas, e Dal tuo stellato soglio (Preghiera dal Mosè in Egitto), sempre di J. Thomas. Durante il concerto verranno anche proposte particolari composizioni scritte originariamente per duo di arpe, tra cui i delicati Quatre Préludes Op. 16 di M. Tournier e Tre Danze per duo di arpe di J. Escosa.

Il concerto, organizzato dall’Associazione Culturale APS Cantieri d’Arte, con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Rangone, è ad ingresso libero e gratuito.