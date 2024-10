Proseguono le operazioni di pulizia con la rimozione di rifiuti e detriti. Cala rispetto a ieri il numero delle persone che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni (400 in meno). La piena del fiume Po sta passando senza criticità. Inoltre, sono già in corso i lavori necessari ai ripristini dei danni arginali, a cominciare dall’intervento sull’Idice nel ferrarese sulla chiavica Cardinala, dove è stato raggiunto il punto in cui si è verificata la falla che ha provocato gli allagamenti nella zona di Argenta. Nelle aree colpite, fino a ieri erano in azione complessivamente oltre 1.100 volontari.

È questa, in sintesi, la situazione delle aree dell’Emilia-Romagna colpite dall’ondata di maltempo che nel weekend scorso ha interessato gran parte della regione.

La situazione nei territori

Nel ferrarese, oltre all’avvio dei lavori di chiusura della falla e il ripristino degli argini nella frazione Campotto di Argenta, le autorità idrauliche sono al lavoro nella frazione Gallo di Poggio Renatico. In corso il passaggio della piena del Po senza criticità. A Pontelagoscuro, in via precauzionale sono state evacuate otto famiglie.

Nel modenese si sono conclusi gli interventi sui ponti Navicello e Naviglio. Continua il passaggio delle piene di Secchia e Panaro dove si sono registrati rispettivamente livelli inferiori a soglia 2 e 1.

Nel bolognese gli evacuati continuano complessivamente a diminuire.

È in via di risoluzione la criticità sul laghetto dei Castori a Botteghino di Zocca, dove l’invaso minacciava alcune abitazioni e la zona industriale: realizzati lo svuotamento dell’alveo di circa un metro e interventi sugli argini. Rimane comunque attivo il monitoraggio.

All’Ospedale di Bentivoglio continuano i lavori di ripristino dell’elettricità. A Medicina sono state attuate operazioni di pompaggio su un bacino artificiale creatosi a seguito di una rottura sull’argine del Quaderna. Per quanto riguarda Ghironda e Idice non ci sono più fuoriuscite d’acqua e sono in corso i lavori per recuperare la funzionalità degli argini.

La viabilità sulla tangenziale di Bologna, con la riapertura degli svincoli 2 e 4, è stata completamente ripristinata.

Nel reggiano la situazione è in costante miglioramento e si sta intervenendo sul Crostolo, in prossimità del canale Tassone, Modolena e Cavo Cava.

Per quanto riguarda il ravennate ieri è stato chiuso il Centro coordinamento soccorsi e sono stati progressivamente chiusi anche gli altri centri operativi comunali (Coc). Anche nel parmense le criticità stanno rientrando e non ci sono nuove segnalazioni nella provincia di Forlì-Cesena.

Allerta

Per domani, giovedì 24 ottobre, l’allerta resta arancione per criticità idraulica sulla pianura modenese e sulla pianura e costa ferraresi, mentre scende a gialla per temporali su tutto il restante territorio regionale. Non si escludono precipitazioni localmente e temporaneamente intense, anche a carattere di rovescio. La criticità idraulica nella pianura centro-occidentale è riferita al lento esaurimento della piena del fiume Panaro, e per i nuovi innalzamenti dei livelli idrometrici del fiume Secchia. Mentre nella pianura centro-orientale rivierasca del Po, la criticità interessa il transito della piena, con livelli superiori alla soglia 1 sull’asta centrale e alla soglia 2 sull’asta orientale, fino ai rami nel Delta. Nelle zone montane e collinari saranno possibili locali fenomeni di ruscellamento e frane sui versanti, caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Nell’area collinare bolognese prosegue la particolare vulnerabilità delle zone urbanizzate e della rete stradale, ancora interessate da presenza di detriti.

Evacuati

A oggi le persone ancora fuori dalle proprie abitazioni sono complessivamente 1.676, di cui 680 nel bolognese e 800 nel reggiano. Di questi ultimi, solo 21 persone risultano ospitate in strutture pubbliche allestite dai Comuni di Cadelbosco di Sopra, Bagnolo e Castelnuovo.

Volontari

Ieri erano operativi sul territorio complessivamente 1.130 volontari. Quasi 600 appartengono alle colonne mobili delle Regioni Toscana, Piemonte, Umbria, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Veneto, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Valle d’Aosta. A queste si aggiungono le Colonne mobili delle organizzazioni nazionali del volontariato (oltre 25 unità) e quella della Regione Emilia-Romagna (circa 300 unità).

Sanità, nessuna sanzione per visite ed esami non effettuati

Nessuna sanzione per chi non abbia potuto recarsi a visite mediche senza comunicare la disdetta. Sono sospese le sanzioni a carico degli assistiti del Sistema sanitario regionale che, dal 20 al 23 ottobre, non si siano presentati all’appuntamento prenotato senza aver disdetto per tempo. Lo ha deciso la Regione Emilia-Romagna per tutti quei cittadini che a causa dei gravi eventi atmosferici non hanno potuto presentarsi a visite ed esami già fissati. In corso una valutazione su eventuali proroghe della sospensione anche nei prossimi giorni.

Danni a imprese agricole

Per quanto riguarda il settore agricolo, sono in corso le procedure per la ricognizione dei danni produttivi e alle infrastrutture subiti dalle imprese agricole a causa dell’alluvione.

La piattaforma dove poter segnalare i danni, anche con l’ausilio dei Centri di assistenza agricola (Caa), è la seguente: https://questionari.regione.emilia-romagna.it/588411?lang=it.