Alla guida con un tasso alcolico ben oltre il consentito ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il palo del semaforo che regola l’attraversamento pedonale.

È accaduto poco dopo le tre della notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre in piazzale Risorgimento, all’intersezione con viale Tassoni, a Modena.

Fortunatamente, complice anche l’orario notturno in cui si è verificato l’incidente, non sono state coinvolte altre persone né mezzi e anche il conducente non è rimasto ferito. Ad avere la peggio è stata appunto la segnaletica stradale verticale e in particolare la lanterna semaforica dell’attraversamento pedonale contro cui l’automobile, un Audi A3 che procedeva su via Giardini in direzione centro, ha impattato al momento di svoltare verso viale Tassoni.

Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Modena che ha richiesto anche l’intervento di Hera; l’area è stata messa in sicurezza in vista del ripristino dell’impianto che avverrà nelle prossime ore.

Inoltre, gli operatori della Polizia locale hanno sottoposto l’automobilista al pretest alcolico e al successivo esame da cui è risultato un tasso alcolico oltre il triplo del consentito. All’uomo, di nazionalità italiana e residente in Toscana, è stato quindi contestato il reato di guida in stato di ebbrezza nella forma più grave definita dall’articolo 186 del Codice della Strada. Oltre al ritiro immediato della patente, gli agenti hanno proceduto al sequestro del veicolo di proprietà.

Sarà l’Autorità giudiziaria a decidere in quale misura applicare l’eventuale sanzione penale (l’ammenda va da 800 a 3.200 euro) e gli addebiti accessori, tra cui la detrazione dei punti e la durata della sospensione del documento di guida da sei mesi a un anno.