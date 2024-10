E’ stato presentato questa mattina, negli spazi del Mercato Campagna Amica della Ghirlandina di Piazza Matteotti a Modena, “Educazione alla Campagna Amica”, il progetto rivolto alle scuole ideato da Coldiretti, in stretta collaborazione con Coldiretti Donne e Coldidattica Emilia Romagna. L’iniziativa, rivolta agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, ha come titolo, per l’anno scolastico 2024-2025, “Per fare un frutto ci vuole un fiore. Conosciamo l’agricoltura locale, l’origine del cibo e la Dieta mediterranea” e si prefigge si far incontrare il mondo della scuola con quello dell’agricoltura sensibilizzando i giovani ai valori di una sana alimentazione, alla tutela ambientale e del territorio quale luogo di identità e di appartenenza.

All’evento inaugurale, al quale sono intervenuti la viceresponsabile Coldiretti Donne Modena, Roberta Gualtieri, e il direttore di Coldiretti Modena, Marco Zanni, ha preso parte la sezione 5 anni della Scuola materna Anderlini di Modena che ha partecipato al laboratorio “Vedere, toccare, annusare le stagioni” guidato dalla responsabile delle attività didattiche di Coldiretti Modena, Luciana Righetti. Nel corso del laboratorio, promosso in collaborazione con MEMO, il Multicentro Educativo del Comune di Modena, i bambini hanno seguito un percorso che attraverso i cinque sensi li ha condotti a stimolare i sensi nell’esplorazione delle stagioni sperimentando sapori, colori, profumi, consistenze.

“L’obiettivo – ha detto Roberta Gualtieri, viceresponsabile provinciale di Coldiretti Donne – è quello di diffondere un’adeguata conoscenza della stagionalità dei prodotti agricoli e della provenienza degli alimenti per sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di corretti stili di vita a vantaggio del loro benessere e di quello dell’ambiente. Nel corso di ormai 25 anni di presenza nelle scuole modenesi – ha sottolineato Gualtieri – abbiamo coinvolto oltre 15.000 studenti. Come donne e mamme abbiamo particolarmente a cuore la formazione delle nuove generazioni e siamo orgogliose di lavorare per formare cittadini attenti all’alimentazione e all’ambiente”.

“Il progetto “Educazione alla Campagna Amica” – che gode del Patrocinio dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna – ha lo scopo di sensibilizzare i giovani ai valori di una sana alimentazione, alla tutela ambientale e del territorio quale luogo di identità e di appartenenza” ha detto il Direttore di Coldiretti Modena, Marco Zanni, che ha aggiunto “formare consumatori consapevoli del patrimonio agricolo ed enogastronomico del proprio territorio, infatti, dà un contributo fondamentale allo sviluppo dell’agricoltura, settore primario per l’Italia.Tanto più oggi – ha aggiunto il Direttore di Coldiretti – quando, a fronte dei 2,3 milioni di famiglie italiane che non possono permettersi di portare in tavola un pasto proteico (analisi Coldiretti su dati Istat diffusa in occasione della Giornata mondiale dell’Alimentazione promossa dalla Fao), è più che mai importante incoraggiare una cultura alimentare antispreco”.

Il progetto – informa Coldiretti Modena – è interdisciplinare, modulabile per tutte le fasce di età, dalla scuola per l’infanzia alla secondaria di secondo grado, e può essere adottato anche per i programmi di Educazione Civica. Prevede strumenti didattici quali seminari on line, visite didattiche e laboratori oltre ad un concorso che premierà gli elaborati più significativi che le classi potranno esprimere a conclusione del percorso didattico. Per aderire al progetto è possibile contattare Coldiretti Modena, al numero 3346013432 o via mail all’indirizzo modena@coldiretti.it.