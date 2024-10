Lunedì 4 novembre 2024, alle ore 21.00, per il primo appuntamento della nuova stagione teatrale 2024-25, il teatro Ruggeri di Guastalla ospiterà “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo con protagonista Alessandro Haber diretto da Paolo Valerio.

Lo spettacolo, che ha debuttato con successo a Trieste – città di Svevo – ad ottobre 2023 in occasione del centenario dalla pubblicazione del capolavoro sveviano, riprende ora il tour nazionale nella stagione 2024-2025. L’operazione è firmata dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e da Goldenart Production ed è inserita in un ampio progetto di Paolo Valerio, direttore dello Stabile, volto alla valorizzazione dei giacimenti culturali di Trieste e del suo territorio che ha ispirato nel Novecento scrittori fondamentali e antesignani nella letteratura europea.

Lo spettacolo scaturisce dal lavoro di una compagnia meticolosamente orchestrata – la compongono oltre ad Alessandro Haber, Alberto Fasoli, Valentina Violo, Stefano Scandaletti, Ester Galazzi, Emanuele Fortunati, Francesco Godina, Meredith Airò Farulla, Caterina Benevoli, Chiara Pellegrin, Giovanni Schiavo – e da uno stimolante intrecciarsi di dimensioni e linguaggi scenici: con Paolo Valerio collaborano Marta Crisolini Malatesta per la scena e i costumi, Gigi Saccomandi per le luci, Alessandro Papa per i video e Oragravity per le musiche.

