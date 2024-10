Proseguono anche nel weekend di Ognissanti le iniziative dell’Ottobre Rosa, organizzate dalle associazioni del territorio che si occupano di prevenzione del tumore al seno.

Sabato 2 novembre, alle ore 21.00, il Teatro Comunale di Guastalla ospiterà “CARAVAGGIO UN GENIO RIBELLE”, spettacolo di narrazione scritto e interpretato da Paolo D’Anna.

Lo spettacolo si configura come un incontro con l’autore che ripercorro la vita, l’arte e la morte di Michelangelo Merisi da Caravaggio. Attraverso la proiezione di alcune tra le opere più significative del pittore lombardo, viene proposto al pubblico un viaggio nella luce e nelle ombre di questo straordinario artista, che parte dalla spiaggia assolata di Porto Ercole in Toscana e prosegue per il Borgo di Caravaggio, paesino in provincia di Bergamo, poi Milano, Roma, Napoli, Malta e la Sicilia. Mai come in Caravaggio l’arte e la vita si mescolano: la violenza e il realismo dei suoi quadri si ritrova nella sua esistenza e viceversa. La foga, la frenesia con cui l’artista prepara e realizza i suoi capolavori è la stessa frenesia, la stessa violenza con la quale corre verso l’autodistruzione.



PAOLO D’ANNA

Poeta, scrittore, autore e regista teatrale, Paolo D’Anna nasce a Caronia (ME), ma vive da sempre a Calolziocorte in provincia di Lecco. Giovanissimo, si impegna in campo sociale e culturale, fonda con un gruppo di amici la rivista di informazione “Peoposta”, frequenta a Milano i laboratori teatrali di Giorgio Strehler e si avvicina al teatro di Dario Fo e Franca Rame. Sono anni intensi anche in campo letterario dove ha la possibilità di incontrare e frequentare alcune importanti personalità, tra cui la poetessa Alda Merini, e il poeta Franco Loi, lo scrittore Vincenzo Consolo, Padre David Maria Turoldo.