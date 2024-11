Importante riconoscimento per l’innovativo progetto di rebranding di Kerakoll, sviluppato dalla global brand consultancy Interbrand, che ha interessato tutti gli asset fondamentali del brand, dall’identità visiva al packaging.

L’Osservatorio permanente del Design ADI – Associazione per il Disegno Industriale ha, infatti, annunciato il 30 ottobre che il rebranding Kerakoll è stato inserito tra i 219 prodotti e servizi del prestigioso ADI Design Index 2024, la raccolta dei migliori progetti di design italiano di tutti i settori, che ADI compie ogni anno come preselezione per il premio Compasso d’Oro, il più autorevole del settore.

“Il riconoscimento di ADI è per noi di Kerakoll motivo di particolare orgoglio. Certifica il percorso di eccellenza e di orientamento al design, cominciato proprio con il lancio dello stucco decorativo Fugabella Color, in un’industria molto legata agli aspetti tecnici e funzionali – ha dichiarato Alessandro Dondi, Brand Marketing & Communication Director di Kerakoll Group – “Si tratta di un plauso alla nuova identità visiva e verbale di Kerakoll, il cui focus narrativo è incentrato sui benefici per le persone e l’ambiente. La nuova corporate identity si focalizza, infatti, sull’elevare il prodotto e sull’attenzione ai dettagli per trasferire un senso di qualità e competenza tecnica, e, allo stesso tempo, mostrare la nostra cura per le cose belle e fatte bene”.

L’ADI Design Index 2024 rappresenta il primo volume del ciclo biennale che seleziona e raccoglie i prodotti che potranno aderire al Premio Compasso d’Oro ADI 2026, il più prestigioso riconoscimento della qualità produttiva e progettuale di beni, servizi, processi e sistemi del design italiano. L’ADI Design Index è diventato, inoltre, dal 2009, selezione annuale per il Premio Nazionale per l’Innovazione (“Premio dei Premi”), patrocinato dalla Presidenza della Repubblica, che vede ogni anno l’identificazione da parte di ADI di tre prodotti significativi dal punto di vista del tema specifico dell’innovazione.

Il progetto di Corporate identity di Kerakoll, espresso anche attraverso il packaging di Fugabella Color, è tra i progetti protagonisti di due eventi espositivi riservati alla selezione ADI Design Index e che anticipano tendenze ed evoluzioni del settore: a Milano dal 30 ottobre al 17 novembre presso l’ADI Design Museum e a Roma dal 25 novembre al 30 novembre presso lo Spazio WeGil – Hub culturale della Regione Lazio, gestito da LAZIOcrea.