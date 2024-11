Grande successo per la serata della rassegna “La parola agli scienziati” che questo venerdì ha ospitato la senatrice a vita Elena Cattaneo, per parlare di “Scienziate, storie di vita e di ricerca”. A conversare con lei, l’assessore alla Cultura Lorena Lanzoni. La professoressa dell’Università degli Studi di Milano, dove dirige il laboratorio di biologia delle cellule staminali e farmacologia delle malattie neurodegenerative, ha raccontato il difficile e affascinante percorso che una ricerca deve fare per ottenere i finanziamenti dell’Unione Europea, fondamentali per molti campi di ricerca.

Tramite gli esempi di alcune eccellenti scienziate italiane e straniere, Cattaneo ha spiegato quanto sia importante il sostegno alla ricerca anche quando questa parte da domande all’apparenza poco comprensibili per la politica. Attraverso alcune storie concrete, l’accademica dei Lincei ha interagito con il folto pubblico che ha riempito la Sala Bruno Casini del Made, fermandosi poi per il firma copie e accettando i quesiti anche di alcuni giovanissimi ragazzi che hanno appena concluso le scuole superiori.