KC21 è il team che permetterà a un gruppo di cestisti con la Sindrome di Down di partecipare ai Campionati Nazionali Fisdir 2024, ovvero gli stessi campionati dove giocano le stelle della Nazionale italiana, già campione del Mondo e d’Europa. Sette giocatori emiliani, di cui cinque provenienti dal Distretto ceramico. Zero pietismo, solo atleti veri che si contenderanno lo scudetto contro grandi campioni.

Il progetto è stato avviato grazie alla collaborazione di Anffas Sassuolo e Libertas Fiorano, e successivamente sostenuto in maniera decisiva da Champion, Game7Athletics e altre realtà della zona.

“La domanda che ci siamo fatti è stata: è possibile fare sport d’élite anche per persone con disabilità cognitiva?” – racconta il coach Marcello Micheloni – “Sì, diverse federazioni fanno un ottimo lavoro in giro per il mondo e un nostro atleta, tra l’altro, ha ottenuto grandi risultati anche a livello individuale. Ma per un’esperienza di squadra, di gruppo, abbiamo attivato questo progetto. I sostenitori permettono davvero agli atleti di vivere un’esperienza con allenamenti, viaggi, zero costi, come farebbero le giovanili della Virtus Bologna o del Sassuolo Calcio. Spesso non si offre questa possibilità agli atleti d’élite con la Sindrome di Down o altre disabilità”.

Capitan Giovanni Barbieri e il Vice Giulio Corsini praticano la pallacanestro già da anni, come Pasquale di Vaio, Simone Albertini e Leonardo Rossi (piacentino, in prestito alla compagine del Distretto). Al gruppo si sono aggiunti Andrea Piacentini e Lavinia Guidotti. I nazionali di basket C21 si terranno a Civitanova Marche dal 22 al 24 Novembre.

“Vogliamo che questo sia il primo di tanti campionati e di tante esperienze che permettano ai ragazzi di vivere la magia dello sport professionale,” prosegue Micheloni. “Loro se lo meritano, si allenano con grande passione incastrando lavoro o studio. Vogliamo sia una grande esperienza: si vinca o si perda, si pianga o si rida, vogliamo tornare con in tasca tante emozioni”.

Champion e Game7Athletics hanno voluto aggiungere il loro incoraggiamento agli atleti di KC21: “Sentirsi campioni significa andare oltre il risultato. La passione e il talento sono i veri ingredienti che fanno di questi ragazzi dei veri Champion. In bocca al lupo per questa splendida avventura: siete già campioni, portate a casa tutte le emozioni che meritate!”