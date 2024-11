Si apre un fine settimana dedicato a riflettere sulla pace a Fiorano Modenese, con due importanti iniziative, a cui si affiancano altri interessanti appuntamenti culturali, organizzati dalle associazioni del territorio con patrocinio del Comune di Fiorano Modenese.

Si comincia sabato 17 novembre, dalle ore 11 al BLA, con le letture per bambini dai 4 ai 7 anni, a cura dell’associazione Librarsi.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, continua la mostra collettiva di pittura “e … l’opera prende forma”, presso la Casa delle Arti Vittorio Guastalla, in via Santa Caterina 2 con l’esposizione dei quadri di Silvia Catti, Martino Ferri, Raul Montecchi e Ermanno Vecchi.

Alle ore 17.30 l’appuntamento con “Il Tè delle 5”, a Villa Cuoghi (via Gramsci, 32) organizzato dall’associazione artistica INarte, in collaborazione con l’associazione fotografica Framestorming e il circolo culturale Nuraghe Pinuccio Sciola. Lo scrittore Berto Gavioli presenta il suo romanzo “La casa in città”, edito da Pendragon, conversando con Tina De Falco. Accompagnamento musicale a cura di Elena Montorsi.

Alle 21.00, sempre a Villa Cuoghi a Fiorano, il cantautore Nicola Ferrari si racconta tra storie di vita e momenti di musica. La serata, a cura dell’associazione Amici della Musica Nino Rota, sarà presentata da Francesca Mercury.

Tutte le iniziative sono ad ingresso è libero e gratuito.

Domenica 17 novembre, nel pomeriggio due iniziative per la pace e contro la guerra, entrambe ad ingresso libero, a Villa Cuoghi

Alle ore 16.30, il Circolo Nuraghe e il Comitato per l’Educazione alla Pace propongono un incontro dal titolo “Basta guerre. Pace subito”. Interverranno il sindaco Marco Biagini, il filosofo e scrittore Bepi Campana, il professor Beppe Manni e il vicepresidente nazionale Arci Culture Solidali, Gerardo Bisaccia, con il coordinamento di Egidio Pagani, presidente del Comitato per la Pace di Fiorano, che proveranno a rispondere alle domande che ognuno si pone: l’invio di armi all’Ucraina ed Israele avvicina la pace o alimenta la guerra? I bombardamenti israeliani in Libano, Iraq, Siria, Yemen e Iran rendono Israele più sicuro? E’ anche guerra di religione? L’Occidente e l’Italia hanno delle responsabilità?

Alle ore 18.30 si può continuare ad approfondire la voglia di pace con l’associazione Amici della Musica Nino Rota, che ospita l’incontro “Non ci sono buone ragioni per nessuna guerra”, con l’antropologo Simone Ghiaroni e l’artista Fabrizio Loschi, che dialogano con Sergio Anceschi.

Invece per conoscere meglio la letteratura internazionale, alle 17.00, al Centro Culturale di Via Vittorio Veneto (via Vittorio Veneto, 94 a Fiorano) torna il “Cenacolo letterario”. Monica Incerti Pregreffi presenta “Gita al faro” di Virginia Woolf. Letture a cura della fotografa-attrice Franca Lovino accompagnata delle musiche del Maestro Gen Llukaci. Per informazioni: tel. 0536 832413, mail centrovvv@gmail.com.