Sabato 23 novembre, dalle 10 alle 18, le Donne dell’Albero di Marzabotto presentano “I love poncho”: vendita di coloratissimi poncho realizzati ai ferri e all’uncinetto dalle donne dell’associazione, in collaborazione con Caritas Marzabotto, Mano Tesa ODV e associazione Riva del Setta. Il ricavato sarà devoluto allo sportello “Chiama chi ama” del Comune di Marzabotto. Un evento organizzato per il terzo anno consecutivo in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne presso la Sala polivalente della Casa della Cultura e della Memoria in via Aldo Moro 2 a Marzabotto.

Sempre sabato 23 novembre, alle ore 21:00, si svolgerà presso la Sala polivalente della Casa della Cultura e della Memoria, lo spettacolo teatrale “Anima e Corpo” a cura delle associazioni Centro Danza un Sorriso tra le Nuvole ASD e Laboratorio per l’Arte APS. Spettacolo a ingresso gratuito.

Domenica 24 novembre – organizzato da La Raffa – Rete Appenninica femminista: : partenza da Piazza XX Settembre, di fronte al Municipio.

: presso la Sala Polivalente della Casa della Cultura e della Memoria – ” – ” a cura di Irene Spadaro.

: presso la sala Polivalente della Casa della Cultura e della Memoria – a cura de La Raffa – Rete Appenninica femminista.

Lunedì 25 novembre – :-: – Installazione artistica di una sedia rossa in ricordo delle vittime di femminicidio a cura di MondoDonna, presso l’atrio del Comune di Marzabotto.

: – Inaugurazione mostra di pittura “Un NO contro la Violenza sulle Donne” a cura di Anna Maria Bastia e Gerardo Pellegrino presso la sala Polivalente della Casa della Cultura e della Memoria.

***

Da sabato 23 novembre a lunedì 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulla donna, andrà in scena a Vado (BO), San Benedetto Val di Sambro (BO), e Camugnano (BO) lo spettacolo Il Consenso. Lettura scenica da “Le consentement” di Vanessa Springora.

Tre giorni di spettacoli coinvolgeranno studenti e cittadini di quattro territori dell’Appennino Bolognese in una riflessione sui confini pericolosi dei sentimenti umani, ma anche sul valore di un consenso espresso da chi non è in condizione di comprendere conseguenze e implicazioni di quell’atto perché troppo giovane, per esempio.

Il progetto, realizzato in collaborazione con i Comuni di Monzuno (BO), San Benedetto Val di Sambro (BO) e Camugnano (BO), si avvale del sostegno e della partecipazione dell’Istituto Superiore di Istruzione “Caduti della Direttissima” di Castiglione dei Pepoli (BO) e ha il contributo di Coop Reno Società Cooperativa e di Seri.Art Srl.

***

Oltre alla partecipazione dell’Istituto Superiore di Istruzione “Caduti della Direttissima” di Castiglione allo spettacolo “Il CONSENSO”.

A Castiglione dei Pepoli, lunedì 25 novembre 2024 alle ore 11:00, avverrà l’inaugurazione di una panchina rossa presso il Parco della rimembranza.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Castiglione dei Pepoli in collaborazione con Coop Reno.

***

Oltre alla partecipazione dell’Istituto Superiore di Istruzione “Caduti della Direttissima” di Castiglione allo spettacolo “Il CONSENSO”,

A Castiglione dei Pepoli, lunedì 25 novembre 2024 alle ore 11:00, avverrà l’inaugurazione di una panchina rossa presso il Parco della rimembranza.

L’niziativa è promossa dal Comune di Castiglione dei Pepoli in collaborazione con Coop Reno.

***

Sabato 23 novembre alle ore 17:00, in occasione dell’iniziativa ‘AperiBook – un aperitivo tra i libri’, presso la Biblioteca Gastone Stefanini di San Benedetto Val di Sambro, sarà presentato il libro di Flavia Solo “Dal sogno alla paura”.

Domenica 24 novembre alle ore 17.00 presso la Sala Eolo di San Benedetto Val di Sambro (Via Musoelsi n.10) lo spettacolo teatrale “Il Consenso – lettura scenica da “Le consentement” di Vanessa Springora.

***

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e il femminicidio, domenica 24 novembre alle ore 11:30 sarà inaugurata una PANCHINA ROSSA in Piazza Nanni Levera a Castel d’Aiano.

***

SABATO 23 Novembre dalle ore 9,30 alle ore 13,00 in via Piazza Vittorio Veneto – Alto Reno Terme.

Con l’avvicinarsi della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne, anche quest’anno il Comune di Castel di Casio sarà presente sul territorio di Alto Reno Terme con un Gazebo informativo.

Sarà una buona occasione per creare un momento di riflessione collettiva, per sensibilizzare la cittadinanza fornendo visibilità a tutti i servizi che sostengono le vittime, agendo anche in un ottica di prevenzione attraverso il coinvolgimento attivo.

***

L’Amministrazione Comunale di Gaggio Montano ha pensato di celebrare la giornata contro la violenza sulle donne.

L’evento avrà luogo sabato 23 novembre in due frazioni di Gaggio Montano: Pietracolora e Santa Maria Villiana.



In entrambi i luoghi sarà inaugurata una panchina rossa nella quale, insieme al numero antiviolenza 1522, verrà riportata una citazione:



– “La violenza contro le donne in tutte le sue forme è una violazione dei diritti umani “ – Michelle Bachelet

– “Finché ci sarà una sola donna minacciata in quanto donna, noi non avremo pace” – Lidia Ravera

Saranno presenti i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, delle Forze dell’Ordine, dell’Associazionismo locale e la cittadinanza.

Dettaglio eventi:

– Pietracolora : Via del castello , Torresotto di Pietracolora 40041 BO. Inaugurazione ore 11.00