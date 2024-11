Nel fine settimana a cavallo tra novembre e dicembre, a Fiorano Modenese, sono in programma diversi appuntamenti culturali dedicati a letteratura, musica, teatro e cinema, organizzati dalle associazioni del territorio con patrocinio del Comune di Fiorano Modenese.

Si comincia sabato 30 novembre, dalle ore 11 al BLA, con le letture per bambini dai 4 ai 7 anni, a cura dell’associazione Librarsi.

Nel pomeriggio di sabato e anche di domenica 1° dicembre, dalle 15 alle 18, continua la mostra collettiva di pittura a cura di Arte e Cultura, presso la Casa delle Arti Vittorio Guastalla, in via Santa Caterina 2, con l’esposizione dei quadri di Mauro Giorgi valido impressionista, Roberta Lodi Rizzini nota pittografa, Patrizia Martello pittrice realista e Carlo Gibertoni con i suoi colori vivi.

Alle ore 17.30 a Casa Corsini (via Statale, 83 a Spezzano), l’incontro di condivisione “Liber3 di essere: aspetti psico-sociali della violenza e prospettive d’azione”, nell’ambito degli eventi di sensibilizzazione per la Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne. Con Loredana Morena, Beatrice Ricci, Francesca Rossi e Silvia Stefani. L’evento è organizzato dalla Collettiva “Oltre la Bolla”. A seguire, alle 18.30, la mostra “Il coraggio delle donne”, a cura dell’associazione Arte e cultura.

Tutte le iniziative sono ad ingresso è libero e gratuito.

In serata, al teatro Astoria, il debutto di “Cantami d’amore”, spettacolo del giovane influencer Edoardo Prati, studente che traduce la vita attraverso la sua passione: i grandi classici della letteratura.

Domenica 1° dicembre, nel pomeriggio, due iniziative, entrambe ad ingresso libero, a Villa Cuoghi. Alle ore 17, con l’associazione Amici della Musica Nino Rota, Giancarlo Spaggiari racconterà del primo album della PFM in “Storia di un minuto”.

Alle ore 18, il Comitato per l’Educazione alla Pace e il Circolo Nuraghe propongono il recital “Guerra alla guerra”, con Annalisa Vandelli narrazione, Sandra Cartolari canto e Alessandra Fogliani al pianoforte. La forza della parola poetica e narrativa si accomoda su vascello musicale, affrontando in mare aperto temi cari e caldi: a tutto tondo. Con il patrocinio di FASI e Regione autonoma Sardegna.

Per conoscere meglio la letteratura internazionale, alle 17.00, al Centro Culturale di Via Vittorio Veneto (via Vittorio Veneto, 94 a Fiorano) torna il “Cenacolo letterario“. Franco Ferrari presenta “Il processo” di Franz Kafka, con letture a cura di Franca Lovino accompagnata delle musiche del Maestro Gen Llukaci. Per informazioni: tel. 0536 832413, mail centrovvv@gmail.com.

Infine alle 18, al cinema teatro Astoria, l’ultimo film di Tim Burton “Beetlejuice, Beetlejuice”.