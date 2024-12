Maratona di Reggio Emilia grandi numeri: 1510 iscritti alla Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore-Trofeo Parmigiano Reggiano (i ritardatari potranno aggiungersi last minute sabato 7 dicembre al Centro Maratona PalaBigi), 1020 iscritti alla Mezza Maratona del Tricolore-Gran Premio Riunite (iscrizioni chiuse), ai quali andranno aggiunti i partecipanti alla non competitiva Run4Charity-Coop Alleanza 3.0 (iscrizioni aperte e in corso).

A rivelare i numeri Paolo Manelli, presidente della Tricolore Sport Marathon, nel corso della conferenza stampa di presentazione della manifestazione, avvenuta presso la Sala Rossa del Comune di Reggio Emilia.

Al tavolo il padrone di casa, il sindaco Marco Massari, che domenica sarà al via della non competitiva Run4Charity-Coop Alleanza 3.0; Stefania Bondavalli, assessora a Economia Urbana e Sport del Comune di Reggio Emilia; Giammaria Manghi, capo della Segreteria politica della Presidenza della Regione Emilia Romagna; Giorgio Zanni, presidente della Provincia di Reggio Emilia; Azio Minardi, presidente Uisp Comitato Reggio Emilia.

In sala Alberto Olmi, sindaco di Quattro Castella, territorio che sarà toccato dai tracciati di maratona e mezza, autorità e rappresentanti di partner-sponsor; moderatore Roberto Brighenti, che domenica sarà “voce” della manifestazione.

Oltre ai saluti istituzionali più volte richiamato il gioco di squadra che un evento di questa portata comporta e il valore dell’opera dei volontari, un vero e proprio esercito di circa 500 unità pronto a essere schierato sulle strade.

Sotto la regia della Tricolore Sport Marathon si rinnoverà così domenica 8 dicembre l’appuntamento con la Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore-Trofeo Parmigiano Reggiano (quella del 2024 sarà la 28esima edizione), quest’anno accompagnata dalla prima edizione della Mezza Maratona del Tricolore-Gran Premio Riunite e dall’ormai tradizionale non competitiva Run4Charity-Coop Alleanza 3.0.

Per la maratona partenza e arrivo in Piazza della Vittoria (il via alle ore 9), in un centro storico che accoglierà anche i primi 5 chilometri della gara, prima di proseguire in direzione Montecavolo per il “giro di boa”. E proprio a Montecavolo, a metà percorso, prenderà il via alle 10.30 la grande novità 2024 che ha registrato il sold out in termini di iscrizioni, la mezza maratona, che seguirà il restante tracciato della maratona fino al traguardo di Piazza della Vittoria.

Tra partenza della maratona e della mezza maratona troverà spazio nel programma la non competitiva Run4Charity-Coop Alleanza 3.0 di 4 chilometri, aperta a tutti, semplici camminatori inclusi, con partenza e arrivo in Piazza della Vittoria (lo start alle ore 9.45), e ricavato a favore di 10 onlus del territorio: Unicef, LILT Reggio Emilia, GAST onlus, Associazione Diabetici della provincia di Reggio Emilia, AIMA, ADMO Emilia Romagna, AVIS provinciale Reggio Emilia, Casina dei Bimbi, FUNrun ODV, Associazione “Viviamo in positivo Reggio Emilia ODV. Iscrizioni attive presso sede Uisp Reggio Emilia (al mattine), Centro Maratona-PalaBigi sabato 7 e domenica 8 dicembre (fino a poco prima del via), e sedi delle 10 onlus partecipanti.

Su maglietta e medaglia per i partecipanti a maratona e mezza maratona comparirà uno dei monumenti più iconici di Reggio Emilia, uno dei leoni della Basilica Piazza di San Prospero, a ulteriore testimonianza del legame che da sempre unisce la manifestazione al territorio, con risvolti in termini di turismo da parte dei tanti runner attesi da tutta Italia.

IN TV – La Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore-Trofeo Parmigiano Reggiano sarà in tv, lunedì 9 dicembre alle ore 22.30, con un’ampia sintesi su Sky Sport Arena. La sintesi della manifestazione sarà trasmessa anche nei giorni successivi su TeleReggio.

MAGAZINE UFFICIALE – Il magazine della manifestazione è disponibile sul sito internet ufficiale (link diretto: https://www.maratonadireggioemilia.it/magazine.html); all’interno statistiche, percorsi di maratona e mezza, vademecum runner e saluti istituzionali delle autorità.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della 28° Maratona di Reggio Emilia, svoltasi questa mattina nella Sala Rossa del Comune di Reggio Emilia, sono intervenuti il sindaco Marco Massari e l’assessora allo Sport Stefania Bondavalli.

“Di edizione in edizione, la Maratona di Reggio sta emergendo sempre di più a livello nazionale – ha detto il sindaco Massari – si tratta di un evento di grande prestigio che ha importanti ricadute sul territorio, a cominciare dalla valorizzazione della città e dai benefici economici, oltre ad avere un importante significato in termini sportivi e sociali. Il mio grazie va ai tanti soggetti che ogni anno contribuiscono alla realizzazione della Maratona, e in particolare alle decine di volontari volontari che – con competenza e dedizione – sono impegnati per la riuscita di questa manifestazione”.

“Dopo la nazionale maschile di basket – ha sottolineato Stefania Bondavalli, assessora a Economia Urbana e Sport – un altro grande evento sportivo, anche in questo caso di respiro internazionale, con il ritorno della Maratona. Un evento che, come Amministrazione Comunale di Reggio Emilia, sosteniamo fortemente, perché afferma l’idea di sport che intendiamo concretizzare in questa legislatura: coltivare valori e promuovere il territorio. Manifestazioni di questo tipo attraggono infatti atleti e persone da varie parti dell’Italia e del mondo. Gli eventi di grande sport, che vedono il coinvolgimento diretto del Centro storico, concorrono ad aiutare il rilancio dell’area centrale della nostra città. Certo, non è solo dagli eventi che passa la valorizzazione di un’area urbana, ma le manifestazioni rendono vivace un contesto, gli danno risalto, portandovi persone provenienti da altri territori. Per questo anche gli eventi, sportivi sono parte integrante per il perseguimento dell’obiettivo primario: il rilancio della città. Infine, il percorso della Maratona ha permesso di mettere in relazione la città con una parte del territorio della nostra provincia: un lavoro sinergico e di sistema per aumentare il potenziale di attrattività del territorio”.