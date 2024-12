Questa mattina si è tenuta nella sede universitaria reggiana di Palazzo Dossetti la Festa dello Sport 2024 di Unimore, la consueta celebrazione di fine anno che vede come protagonisti/e gli studenti e le studentesse del programma Unimore Sport Excellence, che si sono distinti/e nel corso dell’ultimo anno accademico per meriti sportivi.

Hanno preso parte all’evento il Rettore Carlo Adolfo Porro, la Delegata per lo Sport Prof.ssa Isabella Morlini, il Vice Presidente del Cus More Ing. Leonardo Reale, l’Assessora allo Sport del Comune di Reggio Emilia Dott.ssa Stefania Bondavalli, il Dott. Giammaria Manghi in rappresentanza della Regione Emilia Romagna e gli atleti e atlete che sono stati premiati con attestato di merito sportivo.

“Anche quest’anno abbiamo consegnato attestati di riconoscimento a studentesse e studenti che si sono distinti in ambito sportivo raggiungendo risultati importanti, di valenza non solo nazionale ma anche europea e mondiale. Il nostro Ateneo continua a supportare, con grande lavoro di coordinamento tra i vari dipartimenti e tra le diverse società sportive del territorio, il progetto di dual career Unimore Sport Excellence, che permette di conciliare la carriera sportiva agonistica degli studenti con lo studio universitario. Inoltre, con grande sforzo organizzativo, Unimore ed il Cus More ogni anno garantiscono la partecipazione dei propri studenti ai campionati universitari nazionali, europei ed anche mondiali” – ha commentato la Prof.ssa Isabella Morlini, Delegata del Rettore per lo Sport.

“Oggi – prosegue la Prof.ssa Morlini – abbiamo celebrato i successi e i traguardi raggiunti ma quando parliamo di vittoria in ambito sportivo ricordiamo implicitamente il lavoro, la determinazione e la passione che hanno portato a queste vittorie. E ricordiamo le sconfitte che si è imparato a gestire e superare. Tutto questo è utile non solo nello sport, ma anche nello studio. Lo Sport può cambiare la vita dei nostri studenti, anche di tutti coloro che lo praticano in maniera amatoriale, come attività fisica o come stile di vita ed è per questo che il nostro Ateneo lo pone da anni come un tema centrale e di grande rilevanza”.

All’ultima edizione del programma Unimore Sport Excellence, sono stati ammessi 89 studenti dei quali 50 atleti e 39 atlete, appartenenti a tutti i dipartimenti di Unimore, che sono stati impegnati nelle competizioni sportive nazionali ed internazionali di più alto livello sia in ambito studentesco che assoluto.

Per quanto riguarda le competizioni universitarie si segnala la partecipazione di oltre 100 atleti Unimore-Cus More, con 7 medaglie conquistate, ai Campionati Nazionali Universitari Molise 2024, ma anche la partecipazione di due atlete Unimore-Cus More, con la conquista di 5 medaglie, ai Campionati Nazionali Universitari di Canoa a Genova, la partecipazione di un atleta Unimore-Cus More, con la conquista di 5 medaglie, ai Campionati Mondiali Universitari di Nuoto pinnato e la partecipazione di un atleta Unimore-Cus More, con la conquista di 4 medaglie, ai Campionati Mondiali di Canoa Velocità.

A livello assoluto Unimore ha visto inoltre la partecipazione di: un suo atleta ai Campionati Italiani Assoluti di Canoa (4 medaglie), un atleta terzo classificato ai Campionati Italiani di Golf Amateur, un’atleta seconda classificata ai Campionati Italiani serie A1 Hockey inline, un atleta ai Campionati Italiani Targa di Tiro don l’arco (2 medaglie), un atleta ai Campionati mondiali di Scherma Paralimpica (con la conquista di una medaglia), un atleta (3 medaglie) ai Campionati Mondiali di Pesca al Colpo, un’atleta (1 medaglia) ai Campionati europei di Beach Volley e due atlete alle Olimpiadi di Parigi.

L’arruolamento nel progetto Unimore Sport Excellence crea le condizioni per consentire ai giovani atleti di talento di conciliare al meglio sport agonistico e impegno universitario, e permette di accedere alla cosiddetta “dual carreer”, quel sistema cioè di benefici e di strumenti che l’Ateneo mette in atto per facilitare il completamento della carriera universitaria contemporaneamente alla carriera agonistica. Tra questi sono previsti anche l’accompagnamento di un tutor accademico e d’aula e un diploma supplement, al completamento degli studi in Unimore, rilasciato ai partecipanti al programma per certificare il doppio percorso.

Ai migliori studenti atleti del programma vengono assegnati ogni anno premi di studio per merito sportivo del valore di 2.500 euro. Nel 2024 sono stati assegnati anche sei posti letto (4 a Reggio Emilia e 2 a Modena) a studentesse e studenti del programma USE.

Atleti e Atlete Unimore di spicco nel 2024: