Il corso di studi di Digital Automation Engineering (DAE) del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria di Unimore (DISMI), ha visto la laurea dei suoi primi tre allievi, nella giornata di mercoledì 4 dicembre.

Il corso di studio ha mosso i primi passi poco più di due anni fa sotto la spinta del Dipartimento e del territorio. La progettazione del corso è stata infatti condivisa tra il DISMI e le aziende locali, realizzando tre percorsi formativi con grande attenzione alle soft skill e alla partecipazione attiva. Le aziende partecipanti al progetto hanno fornito il loro supporto in modo continuativo negli anni, tenendo seminari durante le lezioni, promuovendo visite in azienda e stage curriculari, e donando premi di laurea per coprire le tasse di iscrizione degli studenti più meritevoli.

Il Corso di laurea Digital Automation Engineering si articola in tre profili di competenza (“Digital Infrastructure”, “Digital Design” e “Digital Manufacturing”) ed è tenuto completamente in lingua inglese. Un fattore questo che attrae studenti anche dall’estero, come il Dott. Sacit Tezcanlar che viene dalla Turchia e si è laureato con una tesi sulla progettazione meccanica di montascale elettrici, basata sul suo lavoro presso l’azienda locale GME Montascale (relatori Proff. Marco Cocconcelli e Andrea Spaggiari). La neolaureta Alesia Doci ha conseguito la laurea grazie al suo lavoro di tesi sviluppato in Ferrari e basato sull’analisi di Life Cycle Assessment del motore elettrico della “SF90 Stradale” (relatore Prof. Roberto Rosa). Infine la neo dottoressa Valeria Braglia ha brillantemente concluso il suo ciclo di studi con lode grazie ad una tesi sugli sciami di droni sviluppata presso il Centro di Ricerca francese INRIA (relatore Prof. Cristian Secchi).

L’elevato livello dei lavori presentati e la stretta collaborazione con importanti aziende ed enti di ricerca, mostra come la laurea magistrale in Digital Automation Engineering rappresenti una perfetta convergenza fra il mondo dell’ingegneria e quello della innovazione, aggiornata alle richieste del mondo del lavoro a livello globale.

“Il corso è un volano per l’internazionalizzazione del dipartimento e della città, e ha permesso di aumentare notevolmente il numero di studenti in entrata al dipartimento da paesi europei ed extra europei” dichiara il Prof. Manuel Iori, Presidente del Corso. “La compresenza tra studenti italiani e stranieri e la costante partecipazione delle aziende all’interno della DAE ha permesso agli allievi di comprendere appieno le potenzialità dei temi che studiano e le loro applicazioni. Sono quindi estremamente contento di aver potuto laureare i primi tre allievi di questo corso, e di aver assistito a tesi di ampio respiro e di grande profondità scientifica.”