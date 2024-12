Nel pomeriggio di ieri, lunedì 9 dicembre, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato sono intervenuti all’interno di un esercizio commerciale di articoli sportivi in via Piemonte a seguito di una segnalazione di furto in atto.

Arrivati nel luogo della segnalazione, gli agenti hanno notato subito la presenza sul posto del soggetto presunto autore del furto, un 24enne di origine tunisina, con alcuni precedenti, che veniva trovato ancora in possesso della merce appena sottratta.

Durante le consuete attività di perquisizione, inoltre, addosso al soggetto veniva rinvenuta anche sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di circa 24 grammi, oltre che un coltellino di cui il giovane non riusciva a giustificarne il possesso.

Sulla base di quanto emerso, il 24enne veniva accompagnato presso i locali della Questura dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito, veniva deferito in stato di libertà per le ipotesi di reato di tentato furto, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Tutta la merce rinvenuta veniva restituita dagli operatori ai legittimi proprietari, in quanto interamente rivendibile, mentre la sostanza stupefacente e il coltellino veniva subito posti sotto sequestro.