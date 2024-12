Si aggiravano con fare sospetto, nel parcheggio del supermercato Conad di Rio Saliceto. Personale dipendente del supermercato pertanto contattava il 112 richiedendo l’intervento di una pattuglia dei carabinieri. Giungevano sul posto i militari della stazione dei carabinieri di Campagnola Emilia i quali procedevano all’identificazione dei due uomini di 33 e 48 anni.

A seguito di approfonditi controlli, sull’autovettura a loro in uso, precisamente nel bagagliaio dell’auto, venivano rinvenute, occultate sotto indumenti e zaini, 25 bottiglie di superalcolici di varie marche, per un valore complessivo di circa oltre 600 euro, di cui i due uomini, non sono stati in grado di fornire alcuna ricevuta comprovante l’acquisto, inoltre uno dei due uomini, indossava una particolare tuta da sub modificata artigianalmente: la

parte superiore presentava un foro realizzato con precisione all’altezza dell’addome, probabilmente creato per nascondere bottiglie di alcolici durante le attività furtive. Per questi motivi con l’accusa di ricettazione i Carabinieri della stazione di Fabbrico hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci due uomini di 33 e 48 anni entrambi di origine georgiana, in Italia senza fissa dimora. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. I fatti risalgono al pomeriggio del 17 dicembre scorso