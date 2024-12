Da sabato 28 dicembre prende il via l’allestimento per lo spettacolo di fine anno in largo Porta Sant’Agostino e, per consentire le attività, sarà vietata la sosta, con rimozione, nell’area adibita a parcheggio del piazzale, fino a giovedì 2 gennaio.

Da lunedì 30, inoltre sarà vietata la sosta, con rimozione, eccetto veicoli dell’organizzazione, anche in una decina di posti auto in viale Vittorio Veneto, lato est, dal civico 3 al civico 7.

Nella giornata di martedì 31 dicembre e mercoledì 1 gennaio, sarà sospesa la circolazione stradale in tutta l’area di largo Porta Sant’Agostino da largo Aldo Moro a via Ramazzini, nel tratto di via Emilia centro da largo Porta Sant’Agostino a via Castelmaraldo e nelle vie Ramazzini e Sant’Agostino sempre in prossimità di largo Porta Sant’Agostino. Saranno presenti anche addetti alla sicurezza.