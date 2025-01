Va in scena mercoledì 8 gennaio 2025 alle ore 20 per la rassegna di Musical al Teatro Comunale di Modena Peter Pan, uno dei titoli più amati e longevi del panorama teatrale italiano. Tratto dal romanzo di James Matthew Barrie, con la regia di Maurizio Colombi e la colonna sonora d’eccellenza firmata da Edoardo Bennato, il titolo è un successo lungo diciotto anni: dal 2006 quando debuttò per la prima volta ha registrato più di mille repliche ed è stato insignito di riconoscimenti quali il Premio Gassman e tre Biglietti d’Oro Agis.

Cuore pulsante dello spettacolo è la colonna sonora: un viaggio nel mondo fantastico di Peter Pan attraverso alcune tra le più famose canzoni di Edoardo Bennato a partire da quelle tratte dal concept album Sono solo canzonette, come il Rock di Capitan Uncino e la celeberrima L’isola che non c’è, ma anche da altri grandi successi come Viva la mamma, tutti nuovamente arrangiati dallo stesso cantautore per il musical. Lo spettacolo si distingue per l’utilizzo di ricercati effetti speciali per simulare il volo di Peter Pan e per l’utilizzo di tecnologie laser per il personaggio di Trilly, nonché per le scenografie dipinte da Rinaldo Rinaldi, artista modenese che da anni opera nella sala di scenografia del Teatro Comunale.

I biglietti si possono acquistare online o presso la biglietteria del Teatro (Corso Canalgrande 85), oppure telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.