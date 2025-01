Il ricordo di Alessia Quintavalla è ancora fortissimo e commovente in tutti coloro che l’hanno conosciuta, e anche se nel 2024 se ne è andata, è ancora capace di fare del bene. Poco tempo dopo la sua scomparsa infatti, la famiglia aveva voluto dare vita a un’iniziativa speciale per trasformare il dolore e il ricordo in un atto d’amore. In particolare sua sorella Sara aveva deciso di lanciare una raccolta fondi per sostenere altri pazienti che affrontano un percorso di cura.

Alessia, dopo la laurea a Parma in Economia e Management, aveva lavorato in un’azienda a conduzione famigliare e si occupava di gestire contabilità e amministrazione. Una sua grande passione era la pallavolo, prima come giocatrice e poi come allenatrice. Con il marito Stefano avevano costruito una bella famiglia, che nel 2021 aveva visto la nascita di Nora Jane. Poi, nel 2023 la terribile scoperta di un tumore raro, un sarcoma dei tessuti molli al quarto stadio con metastasi. Una malattia affrontata comunque con coraggio e determinazione, anche in questo caso lasciando un esempio e una traccia indelebile in tutti coloro che l’avevano conosciuta. La raccolta fondi aveva l’obiettivo di acquistare alcuni “caschi” refrigeranti, il cui utilizzo s’è diffuso di recente in alcuni centri oncologici italiani: strumenti che riducono fortemente la perdita dei capelli nelle pazienti sottoposte alla chemioterapia.

Un obiettivo centrato rapidamente: per acquistarli erano necessari circa 3.000 euro. Ma come detto, erano tantissime le persone che avevano conosciuto Alessia e volevano onorarne il ricordo: la raccolta fondi alla fine ha raggiunto un traguardo straordinario arrivando alla cifra assolutamente imprevista di 30.715 euro. Così alla donazione dei caschi si è deciso di contribuire anche all’acquisto di un ulteriore macchinario che andrà a incrementare la dotazione del reparto di Oncologia al CORE, diretto dal dottor Carmine Pinto che aveva seguito il percorso di Alessia. In questo caso, l’acquisto è avvenuto in collaborazione con l’associazione “Il giorno dopo”. Questo strumento è finalizzato in particolare al settore cardio-oncologico, per i pazienti da sottoporre a terapie mediche quali chemioterapia, terapie a target molecolare e immunoterapie, fornendo tutte le informazioni necessarie per finalizzare al meglio i trattamenti. Infine, una piccola somma è stata devoluta alla UO medicina III, diretta dal dottor Roberto Giacosa, per corsi d’aggiornamento e formazione del personale.

“Non possiamo che esprimere profonda gratitudine verso Sara che ha scelto di ricordare Alessia con un dono per tutta la comunità. Mandiamo idealmente un forte abbraccio a tutta la famiglia e gli amici di Alessia”.

Conclude la famiglia di Alessia: “La sua assenza è un vuoto incolmabile. Possa la certezza che il suo cuore e la sua anima sia al nostro fianco per sempre esserci di guida e di aiuto. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno fatto del bene, in onore di Alessia”.

www.grade.it