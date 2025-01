Continua ad ampliarsi in tutta la provincia di Modena il progetto delle ‘Palestre della Memoria’, nato dalla stretta collaborazione tra il mondo del volontariato, l’Azienda USL di Modena e i Comuni.

Nei prossimi giorni, il progetto verrà presentato ai cittadini di diverse aree dell’Appennino in vista della partenza ufficiale nei prossimi mesi. Ad oggi le Palestre attive in tutta la provincia sono 37.

In particolare, sono in programma incontri a Montese (venerdì 24 gennaio, ore 17.30, presso l’ex Cinema in via Roma), Pievepelago (lunedì 3 febbraio, ore 15, presso la Sala Consiliare in piazza Vittorio Veneto), Lama Mocogno (martedì 4 febbraio, ore 18, presso il Circolo Belvedere), e Montecreto (lunedì 10 febbraio, ore 18, presso la sala Consiliare in via Roma).

L’obiettivo delle ‘Palestre della Memoria’ è creare luoghi dove le persone anziane possono socializzare tra di loro, ma anche mantenere allenata la memoria e tutte le funzioni cognitive grazie a semplici esercizi, giochi, attività musicali.

Un progetto virtuoso reso possibile dai tanti volontari che svolgono attività con gli anziani dopo aver frequentato un corso di formazione tenuto dal Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell’Ausl che supervisiona ogni palestra rendendosi sempre disponibile per gestire eventuali problematiche.

Tutte le informazioni sulle ‘Palestre della Memoria’, l’elenco delle sedi attive in provincia e un video dedicato al progetto sono disponibili alla pagina: www.ausl.mo.it/servizi-e-prestazioni/aree-tematiche/terza-eta/palestre-della-memoria/