Von der Leyen lancia da Davos forum sulla transizione green

ROMA (ITALPRESS) – “Nel settore energetico gli investimenti in energia pulita superano di dieci a uno quelli nei combustibili fossili. Questo è un cambiamento per cui lavoriamo da anni. Ed è stato confermato quando abbiamo tutti fissato obiettivi ambiziosi alla COP28: abbiamo detto che avremmo triplicato l’energia rinnovabile e raddoppiato l’efficienza energetica entro il 2030. E’ evidente: la transizione all’energia pulita sta avvenendo ed è destinata a durare. Questa non è solo una buona notizia per il pianeta, è anche una buona notizia per l’innovazione. E’ una buona notizia per l’indipendenza energetica, perchè questa è energia prodotta in casa, quindi crea buoni posti di lavoro in patria. E’ un bene per la competitività economica. E ultimo ma non meno importante, riduce le bollette energetiche, quindi è un bene per le famiglie e le aziende”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo al Forum mondiale economico di Davos. “Ci sono due grandi sfide che voglio affrontare. Primo, non tutti fanno parte di questa transizione globale verso l’energia pulita. Se si guarda al continente africano, ad esempio: è un continente con un potenziale enorme, che detiene il 60% delle migliori risorse solari del mondo. Tuttavia, attualmente riceve meno del 2% degli investimenti globali in energia pulita”, ha osservato von der Leyen. In secondo luogo “non ci stiamo muovendo abbastanza velocemente. Si tratta anche di aumentare la produzione. Ogni regione deve essere in grado di produrre le tecnologie di cui ha bisogno” ma “nessuna azienda, nessun Paese e nessuna regione può farlo da sola. Dobbiamo lavorare insieme e dobbiamo agire ora. Ecco perchè oggi lanciamo il Global Energy Transition Forum”, ha spiegato la presidente sottolineando poi che “ci siamo prefissati tre obiettivi: in primo luogo, dobbiamo sostenere lo slancio del nostro storico accordo energetico globale. Questi obiettivi energetici globali devono trovare la loro strada nella prossima ondata di contributi determinati a livello nazionale, i famosi NDC. Dobbiamo trasformare le promesse collettive in progressi misurabili. Il nostro secondo obiettivo: dobbiamo trasformare questi obiettivi in progetti molto concreti. E infine, il Global Energy Transition Forum dovrebbe aiutare a sbloccare più investimenti. Se vogliamo essere più veloci, abbiamo bisogno di più investimenti. Il Global Energy Transition Forum è tutto incentrato sul collegare i puntini; sul garantire che governi, aziende e investitori si trovino tra loro, come fanno oggi qui. In questi tempi di dura competizione geostrategica, la prevedibilità, la certezza e l’affidabilità sono importanti. Voglio essere molto chiaro con il mio messaggio: l’Europa resta sulla rotta e siamo pronti a lavorare con tutti gli attori globali per accelerare la transizione verso l’energia pulita”, ha concluso von der Leyen.

