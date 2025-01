Tra pochi giorni si celebra il 27 gennaio, Giorno della Memoria istituito dal 2005 per ricordare l’Olocausto, lo sterminio del popolo ebraico – che si stima in 6 milioni di ebrei, oltre a dissidenti, prigionieri politici, omosessuali, persone disabili e rom – perpetrato dalla Germania nazista e dai suoi alleati nel corso della Seconda guerra mondiale, secondo l’ideologia razzista antisemita predicata da Adolf Hitler, e messa in atto dal Partito Nazional Socialista Tedesco.



Lunedì 27 gennaio, a partire dalle ore 11, al liceo Matilde di Canossa a Reggio Emilia è in programma una iniziativa volta a trasferire memoria e consapevolezza alle nuove generazioni. Nell’ Aula Magna si svolge un seminario di studio, realizzato in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia – Assessorato alla Cultura, per ricordare le vittime dell’Olocausto, secondo la risoluzione N°60-7 dell’Assemblea delle Nazioni Unite, indagando il tema della razza umana: le teorie sulla razza, l’eugenetica e il darwinismo sociale infatti hanno costituito le basi e il fondamento pseudoscientifico dell’odio verso gli ebrei.

Dopo i saluti istituzionali del dirigente scolastico Daniele Cottafavi e dell’ assessore alla cultura del Comune di Reggio Emilia Marco Mietto, segue l’introduzione al lavoro seminariale del prof. Lino Rossi e il contributo della prof.ssa Mariarita Schiatti su “Le origini culturali dell’eugenetica nazista”, dedicato al lavoro di ricerca in corso con le classi e sul podcast in via di realizzazione da parte degli studenti della redazione Canossa on air.

Cuore della mattinata alle ore 11.30 è l’incontro degli studenti e delle studentesse con Michele Pompei, a partire dal suo recentissimo saggio “Razze Umane, breve storia di un inganno” con prefazione di Telmo Pievani e postfazione di Silvia Bencivelli (Trieste, Scienza express, 2024). Giornalista per le edizioni bolognesi di Repubblica e del Corriere della Sera occupandosi di cultura e società, regista e curatore radiofonico, autore, con Elisa Satta, di “La passione di Paola”, un documentario dedicato alla madre Paola Pallottino, storica dell’illustrazione e autrice del testo della canzone 4 marzo 1943 di Lucio Dalla, Pompei è ospite del liceo Canossa nell’ambito del progetto didattico “Incontri e dialoghi con gli scrittori” e del progetto “Giornalismo & Radiofonia”.

Da diversi decenni la comunità scientifica afferma che è scorretto parlare di razze umane. Nonostante ciò si continua a far riferimento a esse nei contesti più diversi: carte costituzionali, dizionari, questionari e formulari di ogni specie. Se la genetica è netta nel sostenere che le razze umane non esistono, la società e le istituzioni sembrano esserlo molto meno. Michele Pompei nel libro dà conto di questo cortocircuito, raccontando anche la genesi e la storia delle razze umane e il fondamentale contributo che la scienza ha fornito per porre fine al lungo inganno della loro esistenza e legittimità.

Chiude il seminario il dibattito con gli studenti e in intervento musicale a cura del Prof. Alberto Salsi che ha aperto la giornata.

