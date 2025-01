Nel corso della seduta odierna del Comitato di Indirizzo di AIPo, formato dai rappresentanti delle quattro Regioni istitutive dell’Agenzia (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto) è stato deliberato l’ingresso nell’organo di Michele De Pascale, Presidente della Regione Emilia-Romagna, in rappresentanza della stessa.

Il Comitato risulta quindi così formato: Gianpaolo Bottacin, Regione Veneto, Assessore all’Ambiente, Clima, Protezione civile, Dissesto idrogeologico, Presidente del Comitato di Indirizzo AIPo; Gianluca Comazzi, Regione Lombardia, Assessore al Territorio e Sistemi verdi; Michele De Pascale, Presidente della Regione Emilia-Romagna; Marco Gabusi, Regione Piemonte, Assessore ai Trasporti e infrastrutture, Opere pubbliche e difesa del suolo, Protezione civile.

Il Presidente del Comitato di Indirizzo AIPo, Gianpaolo Bottacin ha rivolto, anche a nome dei colleghi, un saluto di benvenuto al nuovo componente: “Nel ringraziare Irene Priolo per l’apporto dato nel periodo trascorso, do il benvenuto al Presidente De Pascale e sono certo che il Comitato di Indirizzo, col suo contributo e quello dei colleghi di Lombardia e Piemonte già in carica, continuerà a lavorare con spirito unitario e positivo affinché AIPo sia sempre più in grado di garantire ai territori un livello adeguato di sicurezza rispetto ai fenomeni avversi e di valorizzazione degli àmbiti fluviali”.