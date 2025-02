Domenica 9 febbraio a Fiorano Modenese sono in programma tre iniziative organizzate da associazioni del territorio con il patrocinio del Comune.

Alle ore 16.30, a Villa Cuoghi (via Gramsci, 32) il Comitato per l’educazione alla pace, la sezione fioranese dell’ANPI e i Circolo culturale Nuraghe, propongono un dibattito dal titolo “L’Europa e l’Italia si preparano alla guerra?”, con interventi di Vanni Bulgarelli, presidente provinciale Anpi, Silviana Sigillino presidente provinciale Acli e Maurizio Davolio responsabile Auser.

Alle 17.00, al Centro culturale di Via Vittorio Veneto (via Vittorio Veneto, 96) riparte la stagione dei concerti, del cenacolo letterario e dell’opera, con “L’attualità di Giorgio Gaber”, letture della fotografa-attrice Franca Lovino e l’esibizione musicale dei Maestri Gen Llukaci al violino e Carla They all’arpa.

Alle ore 17.00, a Villa Cuoghi, presso la propria sede, l’associazione Amici della Musica Nino Rota, propone il terzo incontro di “Storie e pensieri del Progressive italiano”, dal titolo “Zarathustra Museo Rosenbach”, con Giancarlo Spaggiari. L’ingresso è libero e gratuito.

Alle 18.30 al cinema Astoria, il fim di animazione “Sonic 3”.