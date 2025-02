Una delle tappe della Giornata del Design italiano nel mondo (Italian Design Day) giunta alla nona edizione sarà dedicata alla ceramica italiana. Il tema dell’Italian Design Day 2025 dedicato alle “Diseguaglianze. Il design per una vita migliore” sarà declinato in chiave “ceramica”: nella due giorni che si svolgeranno a Varsavia e Cracovia il 12 e il 13 febbraio prossimo, le iniziative in programma metteranno in luce il ruolo del design di qualità nel ridurre e contrastare le disuguaglianze ed il loro impatto nella vita quotidiana attraverso un riferimento al settore della ceramica, sviluppatosi in manifatture di eccellenza e produzioni industriali specializzate.

Tramite la trasmissione di competenze, la creazione di posti di lavoro e l’impatto positivo sull’economia delle comunità locali, la ceramica si presta infatti a una lettura in termini di sviluppo ‘responsabile’ dei territori, finalizzato a una riduzione delle diseguaglianze sociali ed economiche, al ripopolamento dei territori e al rilancio delle aree in abbandono. Senza trascurare il fatto che la ceramica è inoltre un materiale ecosostenibile e a ridotto impatto ambientale, su cui continuano a sperimentarsi innovazioni tecnologiche e nuovi utilizzi.

L’iniziativa, organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Varsavia, dagli Istituti Italiani di Cultura di Varsavia e Cracovia e dall’Agenzia ICE della capitale polacca in collaborazione con Confindustria Ceramica e con il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, è ospitata il 12 febbraio presso la sede di Cracovia della SARP – Associazione degli Architetti polacchi e il 13 febbraio all’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia.

Il programma prevede, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia, Luca Franchetti Pardo, la proiezione del docufilm “Ceramics of Italy. Un viaggio nella sostenibilità” con la partecipazione della regista Esmeralda Calabria e di Armando Cafiero, Direttore Generale di Confindustria Ceramica, a cui segue l’intervento dell’architetto Andrea Maffei sull’uso della ceramica nel design architettonico. A Varsavia l’iniziativa prevede inoltre l’inaugurazione della mostra “Mater ceramica, materia viva e attuale”, organizzata in collaborazione con il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza che intende offrire uno spaccato sulla produzione ceramica italiana dagli inizi del Novecento al giorno d’oggi, attraverso opere selezionate di artisti e designer riconosciuti, per farne comprendere la straordinaria vivacità progettuale, tecnica e creativa.