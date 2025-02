Nella notte, alle ore 02:30, si è verificato un incendio doloso ai danni di un’autovettura in sosta all’interno del cortile di un’abitazione privata in via Vittorio Veneto, nel comune di Reggiolo. L’auto, una Volvo XC90 di proprietà di un 45enne residente in zona, è stata avvolta dalle fiamme, svegliando il proprietario grazie all’attivazione del sistema di allarme.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della locale stazione e del nucleo operativo della compagnia di Guastalla unitamente ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Luzzara, che hanno domato l’incendio. L’autovettura, completamente distrutta, è stata sequestrata e posta a disposizione della Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Capo Calogero Gaetano Paci. Le indagini sono attualmente in corso per risalire ai responsabili del gesto criminoso.