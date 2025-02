Due repliche domenicali a S. Ilario d’Enza per gustarsi l’ultima produzione di Tpo-Compagnia teatro Sardegna, consigliata per bambine e bambini dai 0 ai 5 anni. Osservando la natura e gli animali, le due protagoniste trovano ispirazione per il loro progetto: una casa da costruire, da abitare, un posto dove nascondersi o semplicemente giocare. Il bruco, l’orso, la chiocciola diventano così dei modelli da imitare.

Due repliche al Piccolo Teatro in Piazza per gustare l’ultima produzione di CompagniaTPO-Sardegna Teatro, consigliata per bambine e bambini da 0 a 5 anni.

Con il linguaggio della danza e il supporto di sculture di stoffa due personaggi in scena ricercano la loro possibile “tana” per affrontare in sicurezza il buio della notte, il freddo, la pioggia, il sole.

Osservando la natura e gli animali, le due protagoniste trovano ispirazione per il loro progetto: una casa da costruire, da abitare, un posto dove nascondersi o semplicemente giocare.

Il bruco, l’orso, la chiocciola diventano così dei modelli da imitare.

Alla fine lo spazio scenico si apre all’interazione del pubblico, diventando il luogo dove i bambini e le bambine possono sperimentare e sperimentarsi, esplorare le forme e i suoni messi in gioco per loro.

In questo momento di scoperta anche lo spettatore adulto è chiamato a partecipare al gioco insieme ai bambini e alle danzatrici.

