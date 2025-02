Due realtà vicine, grazie alla numerosa popolazione di origine rumena presente in Emilia-Romagna e ai tanti legami economici.

Un rapporto consolidato anche dall’incontro bilaterale di questa mattina tra il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e la console generale della Romania a Bologna, Laura-Nicoleta Nasta, responsabile della circoscrizione che comprende Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Repubblica di San Marino.

I cittadini rumeni residenti in Emilia-Romagna sono quasi 100 mila, di cui il 60% donne: una presenza importante per l’Emilia-Romagna e ben integrata nel tessuto sociale ed economico. La comunità rumena è la prima per numero di residenti di origine straniera in regione.

Nel corso del colloquio la console Nasta ha auspicato un rafforzamento della collaborazione con la Regione, anche a seguito del terzo vertice intergovernativo italo-romeno, che si è tenuto nel 2024.

Pieno accordo sulla sinergia tra le due realtà è stato espresso dal presidente de Pascale che si è soffermato sui temi della cooperazione, degli scambi economici e della collaborazione in ambito sanitario in termini di relazioni tra università e ospedali.