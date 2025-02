Tornano a Maranello gli incontri di quartiere: sei serate in cui il sindaco e gli assessori della giunta comunale incontrano i cittadini. Una serie di occasioni per confrontarsi sui temi più significativi per la vita del capoluogo e delle località, momenti di dialogo e confronto tra l’amministrazione comunale e la comunità.

“Anche quest’anno”, spiega Chiara Ferrari, assessore con delega a Partecipazione e Frazioni, “proponiamo ai cittadini di Maranello e delle località gli incontri di quartiere: sei appuntamenti che prendono il via il 24 febbraio per i residenti di San Venanzio, Fogliano e Torre Oche e proseguono fino ad aprile su tutto il territorio comunale. Gli incontri di quartiere sono un’occasione importante di confronto e dialogo con i residenti. Durante le serate verrà illustrato il bilancio di previsione e saranno presentati i principali interventi e le opere pubbliche che verranno realizzati nei prossimi mesi. E raccoglieremo anche le segnalazioni da parte dei cittadini, che invitiamo a partecipare. Gli incontri di quartiere sono infatti un momento importante di ascolto rispetto alle esigenze del territorio e dei residenti”. Primo appuntamento lunedì 24 febbraio alle 20.30 al Circolo Il Canarino in Via dei Fiori 3 a San Venanzio, per i residenti di San Venanzio, Fogliano e Torre Oche. Si proseguirà mercoledì 5 marzo con Maranello Centro (Biblioteca Mabic Via Vittorio Veneto 5), venerdì 14 marzo con Bell’Italia (Sede Associazione Yawp Via Grizzaga 1), mercoledì 19 marzo con Pozza (Salone Parrocchiale Chiesa di Pozza, Via Verdi 1), giovedì 27 marzo con Gorzano (Sala Civica Le Nuvole Via Cappella 115) e mercoledì 2 aprile con Torre Maina (Campo Sportivo Minghelli Via Sant’Antonio 79).