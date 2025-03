Si è conclusa domenica, in tutta Italia, la prima tappa del circuito Super Next Gen e lo Sporting Club Sassuolo ha avuto l’onore di ospitare il torneo giovanile nazionale di tennis per la macroarea nord – est. Al via 247 atleti divisi sulle due categorie under 16/18, maschile e femminile, e il livello espresso da questi ragazzi è stato altissimo. I giocatori, provenienti da Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, si sono affrontati per 9 giorni no – stop sui campi del circolo sassolese: in terra rossa per le ragazze e sui campi in sintetico per i maschi.

Il Direttore dello Sporting, il Dottor Andrea Sarti, si è complimentato con tutto lo Staff dei maestri per la superlativa organizzazione, apprezzata dai tutti i tecnici della Federazione Italiana Tennis e Padel, dai giocatori e dalle loro famiglie accolte a Sassuolo.

Conquista il primo posto femminile Sara Aber, testa di serie n°2 del tabellone, tesserata per il Circolo Tennis Bologna, ma nata a Ravenna e che proprio li si allena presso il CT Zavaglia. Sara ha avuto la meglio per 6/3 6/3 su Virginia Zema, tesserata per il TC Padova, e che ai quarti aveva eliminato la favorita di questo torneo, Giuliana Ciangherotti.

Sale sul gradino più alto Matteo Negrini, classe 2007 e tesserato presso l’AT Verona, che ha sconfitto da prima in semi la testa di serie n°1 Luca Ronzio al terzo set e in finale il giovane Mattia Cona, anno 2009, del TC Rungg, con un doppio 7/6 7/6.

Rimane un po’ di rammarico per gli atleti di casa che hanno raggiunto gli ottavi: Francesca Montorsi sconfitta da Agnese Stagni e Giacomo Bruzzi che ha ceduto proprio a Negrini, poi vincitore del torneo. Alessio Bazzani, Direttore del torneo di Sassuolo e responsabile del settore agonistico, commenta così i risultati dei suoi: “Giocare sui campi di casa è motivo di orgoglio anche se può creare nei ragazzi più aspettative e più pressione; dunque siamo soddisfatti del risultato dei nostri ragazzi che sono più giovani e si sono impegnati veramente molto. Per Pasqua è prevista la seconda tappa a Vicenza e speriamo possano migliorare gli obiettivi raggiunti!”.