Nel mese di febbraio, l’amministrazione comunale di Casina e nello specifico l’Assessorato all’associazionismo ha tenuto incontri con le associazioni di volontariato del territorio così da avere un momento di ascolto e di scambio, condividere esigenze, idee, proposte e suggerimenti, mettere in rete i punti di forza per migliorare l’attrattività del paese e del territorio.

“Gli incontri hanno avuto un’ottima partecipazione – afferma l’Assessora Valentina Davoli – e nell’ambito di un percorso condiviso, abbiamo definito il calendario degli appuntamenti per animare Casina e le frazioni nei prossimi mesi. Vorrei partire, per presentarli, ringraziando tutte quelle realtà associative che sono un enorme patrimonio del nostro paese e che hanno dimostrato un forte desiderio di essere protagoniste della sua vitalità”.

Il calendario degli eventi prenderà il via alla fine di questo mese con un appuntamento che è diventato molto atteso: “Il 30 marzo – spiega la Davoli – ci sarà la festa del Cicciolo, con tanti norcini a sfidarsi cuocendo l’antica specialità di carne suina nei paioli in piazza, e a contorno tanti stand e animazione. A giugno poi, nelle giornate del 27,28 e 29 Casina sarà animata da un evento dedicato allo street food, in collaborazione con il motoclub TingaAvert: anche in questo caso ci saranno buon cibo, musica, animazione e naturalmente motogiri per gli appassionati. Sempre dal mese di giugno riprenderanno al martedì sera alla Casa Cantoniera gli incontri con l’autore per la rassegna dei Martedì letterari, a cura di Giovanna Caroli. Dall’ 1 al 4 agosto avremo la tradizionale e immancabile Fiera del Parmigiano Reggiano, che quest’anno raggiunge la 59^ edizione. Protagonista come sempre il re dei formaggi, ma anche altre specialità enogastronomiche di alta qualità, oltre al mercato ambulante che tornerà a invadere il centro del paese. L’8 agosto avremo una nuova edizione della serata Marabù Celebration, che la scorsa estate ebbe un grandissimo successo. Inoltre verranno proposti dai commercianti del Peep – piazza Giovanni XXIII nei mercoledì di luglio i mercatini serali con eventi e torneranno per tutta l’estate, il ballo liscio il mercoledì al circolo Casa Cantoniera”.



Aggiunge l’Assessora all’Associazionismo: “Quest’anno ricorre per noi un anniversario importante: la Croce Rossa di Casina festeggia i quarant’anni: per questa ricorrenza verranno proposti alcuni eventi straordinari nelle giornate dal 10 al 13 luglio, che saranno poi presentati nel dettaglio dalla stessa Cri. Abbiamo anche tante conferme di appuntamenti nelle frazioni divenuti capisaldi dell’estate casinese: Bergogno in Festa si terrà il 14 e15 giugno mentre il 21 giugno ci sarà la Tortellata di San Giovanni a Leguigno. A luglio, il 5 ci sarà la gnoccata sotto le stelle a Giandeto, e il 6 la Festa Olistica in Pineta, oltre al pranzo con gli alpini nella storica location della Baita Osoppo a Paullo. Giandeto ospiterà nei giorni 18 e 19 luglio la festa della fiorentina toscana, mentre a Leguigno la Sagra di Sant’ Anna, sempre molto attesa e partecipata, sarà il 26 e 27 luglio. In agosto, il 6 avremo una commedia dialettale a Cortogno, e sempre qui tornerà la tortellata il 9 e il 10 agosto. Il 10 ci sarà anche la Festa della Madonnina di Bergogno, mentre il 14 avremo una festa anni ’80 e ‘90 a Cortogno. Immancabile la Ferragost Fest a Leguigno il 16, mentre la Polenta in Carriola di Bergogno sarà il 7 settembre. Ci saranno anche ulteriori eventi e supporto collaborativo da parte delle associazioni Lupi dell’Appennino reggiano e Protezione civile Ana. Non saranno solo occasioni per divertirsi ma anche per progetti solidali: sono previste ad esempio due cene di beneficenza, una organizzata il 5 agosto per l’associazione Le Ali di Camilla (che sostiene la ricerca e la cura dell’Epidermolisi Bollosa e di altre malattie rare) insieme alla Cri di Casina, e la cena solidarietà promossa dall’Atc3 Collina, a Cortogno il 23 agosto. Ci saranno anche iniziative proposte dalle associazioni locali, proloco, ed altre organizzate dai commercianti del peep ed esercenti del paese.

Non mancheranno eventi di carattere sportivo, come il MultiTrail il 25 maggio, organizzato da Sport Club Casina, la marcia dei due laghi nel capoluogo il 20 luglio, quella della Val Tassobbio a Cortogno il 27 luglio, la corsa podistica di Leguigno il 9 agosto, e il passaggio della Granfondo Matildica di ciclismo. Ci saranno inoltre gli eventi proposti dall’associazione di promozione sociale e culturale Effetto Notte: ricordo in particolare l’8 giugno la festa delle culture nel Parco Pineta, con gli stand delle comunità di origine straniera residenti a Casina, e il 15 agosto il Concerto all’Alba al Castello di Sarzano. Effetto Notte presenterà poi il suo ricco calendario di appuntamenti in pineta, tra i quali molti rivolti a ragazze e ragazzi. Stiamo anche lavorando a una rassegna della biblioteca con escursioni e appuntamenti dedicata alla sentieristica e al cammino del Volto Santo anche in occasione del Giubileo. Non finiremo ovviamente con l’estate, avremo altri appuntamenti anche nel periodo autunnale e invernale, come il 26 ottobre la Festa del Marrone del Faieto; il 29 novembre la Leguigno Winter Fest, dal 14 dicembre all’11 gennaio i presepi a Bergogno, fino quindi al periodo natalizio”. Per restare aggiornati sugli appuntamenti, che sono davvero tanti, è possibile visitare il sito www.comune.casina.re.it e le pagine Facebook Comune di Casina e Sei di Casina se.