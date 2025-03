Venerdì 14 marzo 2025 alle ore 21.00 va in scena al Teatro Consorziale di Budrio lo spettacolo Balasso fa Ruzante (amori disperati in tempo di guerre).

Natalino Balasso riscrive l’opera di Angelo Beolco detto il Ruzante e interpreta questo nuovo testo teatrale, nato da una raffinata e profonda ricerca linguistica, assieme ad Andrea Collavino e Marta Cortellazzo. A dirigere questo affiatato ensemble è Marta Dalla Via, fine caratterista e profonda conoscitrice delle corde espressive di Balasso/Ruzante.

Una donna sottomessa eppure dominante, un uomo pavido ma capace di uccidere e un amico rivale compongono il terzetto di buffi disperati di Balasso fa Ruzante, una riscrittura che intreccia in una sorta di compilation alcuni testi tratti dall’opera di Angelo Beolco detto il Ruzante. Il lavoro brilla per l’invenzione di un neo-dialetto grasso e spassoso che mantiene il gusto dell’originale e per una drammaturgia in cui le scelte lessicali assumono, in pieno stile ruzantiano, una valenza tanto polemica quanto politica.

Proprio come il Ruzante, anche Balasso riesce a ricreare e reinventare un nuovo gergo, nuove sonorità che si ritrovano nei testi tratti dalle opere originali e nei componimenti letterari e teatrali del drammaturgo, attore e scrittore veneto. Balasso si lascia così ispirare per dare vita ad una profonda ricerca linguistica ricca di invenzioni. I tre personaggi, che parlano infatti un neodialetto crapulone, oltraggioso e spassoso, e anche grazie ad esso riescono a costruire una riflessione sulle stagioni della nostra vita: dall’edonismo dell’infanzia fino ai rimpianti e alle rivendicazioni della maturità.

