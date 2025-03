Prende spunto dalle memorie di Aleida March, la donna che Che Guevara sposò nel 1959 e da cui ebbe quattro figli, lo spettacolo Io e Che Guevara scritto da Maria Antonietta Centoducati, in scena a L’Altro Teatro di Cadelbosco Sopra il prossimo venerdì 14 (ore 21).

Aleida, una ragazza cubana di umili origini, matura in sé una forte consapevolezza rivoluzionaria e nel suo cammino incontra Ernesto “Che” Guevara che, insieme a Fidel Castro sta lottando per la liberazione di Cuba. Da quel momento la sua vita si confonde con la straordinaria avventura umana e politica del Che. Lo sguardo femminile di Aleida accompagna lo spettatore, rievocando i momenti importanti della vita di Ernesto Che Guevara e consente di conoscere particolari inediti dell’esistenza privata e pubblica del Comandante e di penetrare nell’intimo del suo animo poetico.

Gianni Binelli e M. Antonietta Centoducati danno vita ai personaggi del Che e Aleida rievocando la storia appassionata di un mito e di un amore assoluto. Lo spettacolo è arricchito dalla musica dal vivo composta dal Maestro Ovidio Bigi in grado di evocare atmosfere cariche di forte sensualità e passione del mondo latino americano.

Le prevendite on line sono attive dal sito 2tickets.it, mentre per l’acquisto tradizionale dei biglietti è possibile rivolgersi all’Arci di Reggio Emilia in viale Ramazzini, al Centro Ottico Cadelbosco o alla Casa delle Cose di piazza della Pace a Cadelbosco di Sopra.