Quattro appuntamenti, quattro testimonianze di autori che con le loro inchieste portano alla luce storie nascoste che meritano un finale diverso.

Inizierà venerdì 28 marzo per proseguire fino a domenica 11 maggio, la nuova rassegna al Crogiolo Marazzi: “Crogiolo 25: visioni contemporanee” che non è solamente un ciclo di incontri ma la volontà di offrire nuovi punti di vista e diverse prospettive alla città, con quattro appuntamenti ad ingresso gratuito in quella “fabbrica di cartone” diventata luogo di cultura ed eventi.

Le sfide globali della contemporaneità, lo sguardo sul mondo delle carceri, la richiesta di riportare al centro delle nostre vite le cose importanti e non quelle urgenti: questo è il fil rouge di una rassegna che nasce dalla collaborazione fra il Comune di Sassuolo e Marazzi Group che grazie al suo contributo e sostegno mostra come il legame con il territorio sia un valore indispensabile ed imprescindibile per la nostra comunità.

“Temi di strettissima attualità in grado di poter offrire a chi partecipa un punto di vista diverso e coinvolgente – commentano il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini e l’Assessore alla Cultura Federico Ferrari – attraverso le testimonianze di personaggi che quotidianamente seguono, riportano e commentano la cronaca e il costume nazionale. Una rassegna che porta la cultura ed i personaggi a stretto contatto con il pubblico, con ingresso gratuito, grazie alla collaborazione con Marazzi Group che non solo mette ancora una volta a disposizione della collettività la fabbrica da cui tutto nacque, ma ha deciso di partecipare attivamente alla realizzazione delle iniziative dimostrando ancora una volta come il legame con la nostra città ed il nostro territorio sia più che mai vivo e concreto”.

“Quest’anno ricorre il 90 anniversario di Marazzi – commenta Mauro Vandini, Amministratore Delegato di Marazzi Group – e siamo felici di questa collaborazione con il Comune di Sassuolo che vede il Crogiolo aperto alle iniziative culturali della città per l’ottavo anno consecutivo. Il Crogiolo rappresenta non solo il luogo dove la Marazzi è nata, una ‘fabbrica di cartone’ vicina all’acqua e alla ferrovia, ma anche una testimonianza architettonica e culturale importante per la lettura della storia del distretto ceramico di Sassuolo”.

Gli appuntamenti inizieranno venerdì 28 marzo ore 21 con Riccardo Staglianò in “Hanno vinto i ricchi”.