L’Unione Terre di Castelli, per ridurre i rifiuti da stoviglie monouso negli eventi, ha realizzato la “lavastoviglioteca mobile”, un innovativo container attrezzato con stoviglie riutilizzabili e tutto il necessario per il lavaggio. Realizzata grazie al contributo del Bando ATERSIR 2023 sulla prevenzione dei rifiuti, la lavastoviglioteca può essere richiesta da Comuni, Enti no-profit e proloco del territorio unionale per l’organizzazione di sagre, eventi e feste. Il progetto è stato reso possibile grazie alla preziosa collaborazione con il Gruppo Hera, che ancora una volta ha messo a disposizione la propria esperienza nella promozione di azioni green e che è partner per la sostenibilità in numerose manifestazioni che si svolgono nella nostra provincia.

Sabato 15 marzo dalle ore 11:30, presso la Sala Montinaro del Polo della Sicurezza dell’Unione Terre di Castelli (in via Pertini a Vignola), si terrà la presentazione della lavastoviglioteca mobile. Dopo la presentazione, ci si sposterà nella sede della Protezione Civile per toccare con mano quanto sia facile ridurre i rifiuti durante gli eventi. Saranno presenti il Presidente dell’Unione Terre di Castelli Iacopo Lagazzi e i Sindaci dell’Unione, Il direttore di Atersir Emilia-Romagna Vito Belladonna, l’ing. Paolo Azzurro responsabile economia circolare di Anci Emilia-Romagna e un referente dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ufficio Territoriale di Modena.