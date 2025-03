Si chiudono oggi i termini per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni per il rinnovo delle Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie) in tutte le scuole e università, enti di ricerca e alta formazione artistica e musicale sul territorio nazionale. L’appuntamento elettorale è per il 14-15-16 aprile prossimi e per la provincia di Modena riguarderà 88 scuole, l’università di Modena e Reggio Emilia, il conservatorio Vecchi Tonelli e il Cnr, per un totale di quasi 14.000 lavoratori.

Il sindacato Flc Cgil ha presentato candidature ovunque in tutti i luoghi di lavoro modenesi, coinvolgendo solo nella scuola 295 candidature, di cui 197 docenti (66,78%) e 98 Ata (31,05%). Sono stati candidati anche alcuni lavoratori con contratti precari per dare loro voce e rappresentanza.

Si tratta di un risultato molto importante, anche alla luce dei significativi cambiamenti, delle riforme e dei recenti attacchi ai settori della conoscenza. Il moltiplicarsi delle figure precarie nella ricerca e nell’università e la carenza di personale, la riforma quadriennale dell’istruzione tecnica e professionale, la riforma delle indicazioni nazionali per le scuole del 1° ciclo, il mancato rinnovo del contratto nazionale istruzione/ricerca (scaduto da oltre 2 anni), sono tutti attacchi al mondo della scuola, della ricerca e dell’università che vedono la Flc Cgil impegnata nel contrasto a tutti i livelli.

L’impegno della Flc Cgil e di tutti i candidati è quello di continuare a rappresentare al meglio le difficoltà e il disagio dei lavoratori della conoscenza che contribuiscono a tenere in piedi uno dei pilastri più delicati della società italiana, l’istruzione pubblica, e che oggi rivendicano il riconoscimento di una nuova dignità sociale.