Al via la nuova campagna Coop “Verde Speranza”: per soci e consumatori sarà possibile contribuire a sostenere enti, poli di ricerca e ospedali specializzati nella prevenzione e la cura oncologiche acquistando una delle piccole piante Verde Speranza in vendita negli oltre 340 negozi di Coop Alleanza 3.0, ubicati nelle 8 regioni – dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia – in cui la Cooperativa è presente.

Come funziona “Verde Speranza”

Nei negozi di Coop Alleanza 3.0, soci e consumatori potranno trovare le piante della campagna “Verde Speranza” contrassegnata da una etichetta che riporta il logo e la grafica di “Verde Speranza”. Le piante saranno una diversa ogni mese, come da periodizzazione di seguito:

fino al 26 marzo la mini calla

dal 10 al 23 aprile l’azalea

dall’8 al 21 maggio la rosa kordana.

L’iniziativa proseguirà anche nel secondo semestre del 2025 con altre tre piante.

Gli enti beneficiari e i progetti supportati

Per ogni piantina venduta, sarà devoluto un euro a favore di nove enti impegnati nella ricerca e nella prevenzione oncologica su tutto il territorio della Cooperativa. Di seguito gli enti nella loro ubicazione territoriale e le attività che saranno sostenute con i fondi:

IRCCS Centro di Riferimento Oncologico ( Aviano ): sostegno alla cura e prevenzione oncologica

( ): sostegno alla cura e prevenzione oncologica IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo ( Trieste ): supporto ai programmi di cura e prevenzione oncologica

( ): supporto ai programmi di cura e prevenzione oncologica Fondazione Città della Speranza Onlus ( Padova ): supporto alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oncoematologiche pediatriche

( ): supporto alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oncoematologiche pediatriche IOM – Istituto Oncologico Mantovano ( Mantova ): benessere oncologico per le donne operate al seno presso il reparto di senologia dell’Ospedale Carlo Poma

( ): benessere oncologico per le donne operate al seno presso il reparto di senologia dell’Ospedale Carlo Poma Fondazione Hospice Area Nord San Martino ETS (San Possidonio , Mo ): sostegno alla realizzazione dell’Hospice San Martino

, ): sostegno alla realizzazione dell’Hospice San Martino Ageop – Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica ( Bo ): finanziamento di trapianti di microbiota

( ): finanziamento di trapianti di microbiota Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” IRCCS ( Meldola, Fc ): acquisto di strumentazioni per lo studio di immunoterapie e trattamenti cellulari

( ): acquisto di strumentazioni per lo studio di immunoterapie e trattamenti cellulari Fondazione dell’Ospedale “G. Salesi” Onlus ( An ): acquisto di strumenti chirurgici per il trattamento dei pazienti oncologici

( ): acquisto di strumenti chirurgici per il trattamento dei pazienti oncologici APLETI – Associazione Pugliese per la Lotta alle Emopatie e i Tumori Infantili (Ba): progetti per la lotta contro le emopatie e i tumori infantili.

La ricerca oncologica, la sua importanza

Oggi la ricerca oncologica si sta concentrando, grazie al sostegno di tutti, sull’aumentare le conoscenze in modo da produrre strumenti da usare in attacco, quando la malattia è già comparsa, ma anche in difesa, prima che questa compaia. Non sempre i fondi alla ricerca scientifica sono purtroppo in grado di supportare a sufficienza le esigenze economiche che essa richiede, così come le azioni di sostegno alle famiglie dei pazienti, o l’acquisto di apparecchiature per la diagnosi e le terapie necessarie: per questo ha bisogno della generosità di tutti per rendere il cancro sempre più curabile e per permettere ai pazienti una qualità della vita migliore. Info sull’iniziativa alla pagina all.coop/verdesperanza