Il Comune di Cavriago organizza il 27 marzo 2025 l’Occupiamoci Day, un evento pensato per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e stimolare il confronto tra aziende, istituzioni e operatori del settore.

L’evento si terrà presso il Multiplo Centro Cultura di Cavriago e sarà suddiviso in due momenti chiave. Nel pomeriggio, a partire dalle 14:30 e fino alle 18, si svolgerà il Recruiting Day, un percorso guidato rivolto a chi è in cerca di occupazione. I partecipanti potranno confrontarsi con esperti del settore per simulare un colloquio di lavoro, ricevere supporto nella redazione del curriculum vitae, effettuare un bilancio delle competenze e incontrare aziende e agenzie per il lavoro attive sul territorio.

In serata, dalle 18:30, l’evento sarà dedicato alle aziende e alle istituzioni. Durante un talk aperto a professionisti e imprenditori, verranno presentati i risultati dei primi due anni del progetto Occupiamoci, illustrando le prospettive future e le modalità con cui le imprese possono aderire alla rete.

Interverranno la Sindaca di Cavriago e Vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia Francesca Bedogni, il Vice Sindaco di Montecchio Bruno Aleotti, il manager e Consigliere AIDP Claudio Galli, la Presidente di HUB Territorio Emilia-Romagna Sara Cirone e i rappresentanti del progetto Virtus Lab. Dopo gli interventi seguirà un momento conviviale con buffet, durante il quale aziende, istituzioni e operatori del settore potranno proseguire il confronto in un contesto informale.

Occupiamoci è una rete di collaborazione che riunisce enti pubblici, imprese, cooperative sociali e agenzie per il lavoro con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo e lo sviluppo di nuove opportunità occupazionali. Ne fanno parte il Comune di Cavriago, il Comune di Montecchio, il CSL “La Cremeria”, le agenzie per il lavoro Adecco, AreaJob, GiGroup e Manpower, le aziende Ghepi Srl, Landi Renzo Spa e Isolavoro, le cooperative sociali La Vigna e Rigenera, le associazioni Approdo Sicuro e Mondattivo APS, nonché il manager e Consigliere AIDP Claudio Galli.

L’Occupiamoci Day rappresenta un’importante occasione per rafforzare il legame tra cittadini e aziende, offrendo strumenti concreti per affrontare il mondo del lavoro con maggiore consapevolezza. L’evento è gratuito e aperto a tutti. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a multiplo@comune.cavriago.re.it o contattare i numeri 0522 373466 – 334 2156870.