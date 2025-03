Grande attesa per lo spettacolo dedicato alle donne: quelle che combattono, che non si arrendono che sono in prima linea sul ring della vita; la commedia brillante che ha già calcato i palchi di mezza Italia con circa 80 repliche ed un grande consenso di pubblico sarà a Modena, Teatro Michelangelo (via Naz. Giardini 257) il 21 marzo alle ore 21.00: si tratta di “Bastarde senza gloria – Una per tutte“, la celebrazione di una sfida di quelle sette donne che si raccontano nelle loro fragilità e imperfezioni, nei loro cliché e desideri irrealizzabili.

È uno spettacolo tragicomico ricco di battute al vetriolo, in cui ridere e sbeffeggiare i piccoli, grandi drammi che la vita riserva; qui una pausa caffè si trasforma in uno stillicidio di accuse, giudizi, condanne, in una lotta alla sopravvivenza in cui tutto è lecito.

“Bastarde senza gloria” di Gianni Quinto con Gegia e Valentina Olla, Sabrina Pellegrino, Giulia Perini, Federica Calderoni, Elisabetta Mandalari, Eugenia Bardanzellu è una produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo con la Uao Spettacoli; l’adattamento e la regia dello spettacolo sono di Siddhartha Prestinari: è un testo contemporaneo che affronta tematiche sociali e vede, ancora una volta, delle donne sul ring della vita, combattere per difendere i propri diritti, in un braccio di ferro con i propri dirigenti d’azienda. A causa di insindacabili tagli al personale infatti, viene richiesto loro di nominare una collega da fare fuori.