Nonostante la Serie A e la Serie B abbiano lasciato spazio alle sfide delle nazionali in questa settimana di sosta, il Sassuolo Calcio resta protagonista con diversi suoi giocatori impegnati in giro per l’Europa (e non solo) con le rispettive selezioni. Sono infatti ben 4 i calciatori della Prima Squadra chiamati a rappresentare i propri Paesi, ai quali si aggiungono 8 giovani talenti del settore giovanile neroverde convocati dalle selezioni giovanili nazionali.

A difendere i colori del Sassuolo tra i “grandi” ci saranno:

Luca Lipani , impegnato con l’ Italia Under 20 , che affronterà la Turchia giovedì 20 marzo alle ore 16:00.

, impegnato con l’ , che affronterà la Turchia giovedì 20 marzo alle ore 16:00. Horatiu Moldovan , convocato dalla Romania , scenderà in campo venerdì 21 marzo alle 20:45 contro la Bosnia ed Erzegovina, e lunedì 24 marzo alla stessa ora contro San Marino.

, convocato dalla , scenderà in campo venerdì 21 marzo alle 20:45 contro la Bosnia ed Erzegovina, e lunedì 24 marzo alla stessa ora contro San Marino. Tarik Muharemovic , difensore della Bosnia ed Erzegovina , sarà invece avversario proprio di Moldovan nel match del 21 marzo contro la Romania e poi tornerà in campo lunedì 24 marzo contro Cipro.

, difensore della , sarà invece avversario proprio di Moldovan nel match del 21 marzo contro la Romania e poi tornerà in campo lunedì 24 marzo contro Cipro. Cristian Volpato, con l’Italia Under 21, affronterà venerdì 21 marzo l’Olanda alle 18:15 e successivamente sfiderà la Danimarca lunedì 24 marzo sempre alle 18:15.

Non mancano soddisfazioni anche per il vivaio neroverde, con otto giovani del settore giovanile pronti a mettersi in mostra a livello internazionale:

I gemelli Giacomo e Tommaso Benvenuti (classe 2006) vestiranno la maglia della Nazionale di San Marino in doppia sfida contro Cipro (venerdì 21 marzo alle 19:00) e Romania (lunedì 24 marzo alle 20:45).

(classe 2006) vestiranno la maglia della in doppia sfida contro Cipro (venerdì 21 marzo alle 19:00) e Romania (lunedì 24 marzo alle 20:45). Borna Knezovic (classe 2005) sarà protagonista con la Croazia Under 21 in tre gare: contro l’Australia (mercoledì 19 marzo alle 18:30), contro l’Egitto (sabato 22 marzo alle 21:00) e contro la Thailandia (martedì 25 marzo alle 18:30).

(classe 2005) sarà protagonista con la in tre gare: contro l’Australia (mercoledì 19 marzo alle 18:30), contro l’Egitto (sabato 22 marzo alle 21:00) e contro la Thailandia (martedì 25 marzo alle 18:30). Denis-Mario Sandro (classe 2006) farà parte della Romania Under 19 , che affronterà due volte la Svizzera: venerdì 21 marzo alle 14:00 e lunedì 24 marzo alle 12:00.

(classe 2006) farà parte della , che affronterà due volte la Svizzera: venerdì 21 marzo alle 14:00 e lunedì 24 marzo alle 12:00. Sonosi Daldum (classe 2007) è stato convocato dalla Finlandia Under 19 , già vincente contro l’Irlanda (3-0) mercoledì 19 marzo, e prossima avversaria della Germania (sabato 22 marzo alle 15:00) e della Slovenia (martedì 25 marzo alle 11:00).

(classe 2007) è stato convocato dalla , già vincente contro l’Irlanda (3-0) mercoledì 19 marzo, e prossima avversaria della Germania (sabato 22 marzo alle 15:00) e della Slovenia (martedì 25 marzo alle 11:00). Troy Leo Tomsa (classe 2007) scenderà in campo con la Romania Under 18 contro Croazia (19 marzo), Turchia (22 marzo) e Svizzera (25 marzo).

(classe 2007) scenderà in campo con la contro Croazia (19 marzo), Turchia (22 marzo) e Svizzera (25 marzo). Gabriel Kulla (classe 2008) difenderà i colori dell’ Albania Under 17 contro Azerbaijan (mercoledì 19 marzo) e Galles (martedì 25 marzo).

(classe 2008) difenderà i colori dell’ contro Azerbaijan (mercoledì 19 marzo) e Galles (martedì 25 marzo). Infine, Rares Gabriel Valentino Coman (classe 2008) sarà tra i protagonisti con la Romania Under 17, che ha già battuto Liechtenstein 10-0 e sfiderà Scozia (sabato 22 marzo) e Macedonia del Nord (martedì 25 marzo).

La sosta per le nazionali si conferma dunque una vetrina importante per il Sassuolo e il suo settore giovanile, che continua a coltivare talenti capaci di attirare le attenzioni dei selezionatori internazionali. Un segnale positivo per il futuro, che certifica la qualità del lavoro portato avanti sia dalla Prima Squadra sia dall’intero vivaio neroverde.

