Hamilton in pole position nella Sprint Race in Cina

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – E’ di Lewis Hamilton la prima Sprint Qualifying della stagione 2025 di F1. Il sette volte campione del mondo firma il record della pista (1’30″849) nel Gran Premio di Cina e batte di un nulla un Max Verstappen perfetto. L’olandese della Red Bull, iridato in carica, compie un autentico miracolo nell’ultimo tentativo, il compagno Liam Lawson scatterà 20esimo, ed è secondo a 0″018 dal britannico della Ferrari. “Non mi aspettavo questo risultato, ma sono felicissimo e orgoglioso della giornata di oggi. Melbourne era stato un disastro e sapevamo di non aver estratto tutto il potenziale della macchina. Abbiamo fatto qualche aggiustamento, ma non mi aspettavo la pole”, le parole di Hamilton. Charles Leclerc (Ferrari) è quarto. Il monegasco, con qualche difficoltà nell’approccio a curva 1, 2 e 3, non dimostra lo stesso feeling di Hamilton e incamera 0″208 di ritardo dal compagno di squadra. Ho faticato sin dall’inizio delle qualifiche – afferma Leclerc – e mi sono sentito un passo indietro rispetto a Hamilton. Ho avuto difficoltà nell’approccio di curva 1, 2 e 3, ma domani cercheremo di fare un’ottima gara insieme”. Delude Lando Norris (McLaren) sul più bello. Il leader del Mondiale non riesce a mettere insieme un buon giro e termina 6^ a 0″544. Oscar Piastri (McLaren) si conferma costante in qualifica e chiude terzo a 0″080. In terza fila insieme al britannico della McLaren c’è George Russell (Mercedes), quinto a 0″320. Buona qualifica di Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) che, nonostante un Q3 non esaltante, si piazza settimo a 0″889. “Ho fatto fatica nell’ultimo tentativo. Mi sono trovato meglio con le gomme medie. Con le soft non avevo il grip ideale. Sono convinto che avrei potuto fare qualcosa di più, ma domani ci sarà un’altra qualifica per migliorare”, l’analisi del pilota italiano classe 2006. Completano la top ten Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Alexander Albon (Williams) e Lance Stroll (Aston Martin). Fuori in Q2 sia Fernando Alonso (Aston Martin) che Carlos Sainz (Williams). I due spagnoli sono rispettivamente 11^ e 13^. In mezzo Oliver Bearman (Haas) che, dopo l’esordio disastroso a Melbourne, batte il compagno Esteban Ocon, 18°, e sfiora la qualificazione in Q3. Domani alle 4.00 (ora italiana) la Sprint Race. Seguiranno alle 8.00 le qualifiche per la gara lunga di domenica (sempre alle 8).

