Al Teatro Dehon di Bologna Mercoledì 26 marzo ore 21 Antonella Questa e Azzurra Rinaldi, danno vita sul palco a “Piacere, Denaro!”, un originale, divertente, denso e quanto mai necessario spettacolo sulla consapevolezza finanziaria, mescolando dati economici e teatro.

L’idea è nata da due semplici domande: perché le donne non parlano di soldi?

Perché hanno spesso difficoltà a chiedere quanto spetta loro?

Eppure con la pandemia il gender gap è aumentato esponenzialmente, la disoccupazione femminile è al 49%, il 37% delle donne non possiede un conto corrente, il 40% tra i 25 e i 64 anni non ha alcuna autonomia economico-finanziaria…

A fronte di questi dati preoccupanti, Antonella Questa e Azzurra Rinaldi hanno deciso di unire le forze e le competenze creando proprio piacere, Denaro!

Una conferenza spettacolo originale e unica in Italia, in cui ai dati economici e alla storia dell’economia, si alternano sul palco le voci di personaggi teatrali alle prese con il proprio difficile rapporto col denaro.

Il filo conduttore della serata sarà la storia di donne raccontate con ironia, mentre affrontano le numerose difficoltà quotidiane che vivono in relazione ai soldi.

Tel. 051.342934 – www.teatrodehon.it