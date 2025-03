Si terranno giovedì 27 marzo le prove dell’edizione 2025 del Certamen mutinense carolinum “Francesca Meletti”, competizione organizzata dal Liceo classico e linguistico Muratori San Carlo di Modena e dalla dirigente scolastica Giovanna Morini.

Le prove si svolgeranno in presenza, dopo alcuni anni in cui si è svolta online, e si sfideranno circa 95 studenti del quarto e del quinto anno di 12 licei italiani, in rappresentanza di tre Regioni (Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto).

Presiede la Commissione esaminatrice, composta da ex docenti e dirigenti, il Professor Renzo Tosi, già ordinario di lingua e letteratura greca presso Unibo e Presidente dell’Associazione italiana di cultura classica (Aicc).

L’iniziativa ha la collaborazione dell’USR dell’Emilia Romagna, il patrocinio della Provincia di Modena, del Comune di Modena, della Camera di Commercio di Modena e dell’Aicc; ha il sostegno della Fondazione di Modena, della Fondazione Iris Ceramica Group, della Società Dante Alighieri Comitato di Modena, della Siac (Società Internazionale degli Amici di Cicerone), dell’Associazione Amici del Muratori, del Rotary Club Modena Distretto 2072 e dell’Acetaia Malagoli Daniele.

Le prove consisteranno in una traduzione di latino o di greco, in base all’iscrizione dei candidati, di un autore significativo della tradizione classica, corredata di un commento linguistico, stilistico e tematico.

La premiazione avrà luogo il 3 maggio, in modalità mista, nella sede Cittadella del Liceo Muratori San Carlo.

Quest’anno i licei che parteciperanno, oltre al Muratori San Carlo sono il Paradisi di Vignola, l’Ariosto-Spallanzani di Reggio Emilia, il Galvani di Bologna, lo Zucchi di Monza, il Corso di Correggio, il Luosi di Mirandola, il Carducci di Viareggio, il Cairoli di Varese, il Cicognini di Prato, l’Ariosto di Ferrara e il Romagnosi di Parma.

L’iniziativa è dedicata ad una studentessa della scuola prematuramente scomparsa nel 2010.