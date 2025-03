“In qualità di membro del Comitato Nazionale di Radicali Italiani, ringrazio le Città di Sassuolo e di Fiorano Modenese per la decisione di intitolare una via al cantante e compagno radicale Pierangelo Bertoli.

Intitolare una strada a cavallo fra i due territori, in un’area riqualificata, è una simbolica affermazione di impegno nell’applicare i valori propri del nostro compagno, bandiera culturale del territorio.

L’impegno di Bertoli nel difendere i valori di laicità e giustizia hanno fatto sì che si avvicinasse al mondo radicale, dando al partito e alla nostra comunità politica un valore aggiunto di estrema importanza. I testi delle sue canzoni, pregni di quell’animo sarcasticamente penetrante, sono per noi Radicali una guida autentica e intramontabile.

L’attualità dei suoi testi la vediamo nel suo e nostro concetto d’Europa, definita come “Un angolo anche qua per respirare in libertà”, oltre il suo impegno nel ricordare le condizioni di vita delle persone detenute.

Il suo concerto nella Casa Circondariale di Modena resta una felice pietra d’inciampo nella storia di una struttura detentiva che, come tante e troppe altre in Italia, presenta condizioni detentive indegne e inadatte alla vita umana.

Ai microfoni di Radio Radicale, confermando la sua iscrizione al partito per l’anno 1987, Bertoli riassumeva il motivo per cui ogni giorno Radicali Italiani continua nel proprio percorso politico: “Io credo che di questo ha bisogno il Partito Radicale e ha bisogno

l’umanità intera: che le cose comincino ad andare in un modo più logico e meno stronzo”.

Così Giacomo Vandelli del Comitato Nazionale Radicali Italiani.