Al Teatro Dehon di Bologna venerdì 28 e sabato 29 Marzo ore 21, in scena Antonio Cornacchione, Pino Quartullo e Alessandra Faiella in “Basta poco“, per la regia di Marco Rampoldi e prodotto da Rara produzione in collaborazione con CMC Nidodiragno e AMICOR.

Palmiro – Antonio Cornacchione -, tipografo sull’orlo del fallimento, di provata fede politica, vive in una casa popolare intestata ai genitori deceduti da anni, insieme alla sua unica dipendente: una donna ungherese – Alessandra Faiella -, di cui è segretamente innamorato, cui offre ospitalità al posto del TFR che le spetterebbe…

