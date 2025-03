I “Respiri di terra”? Trovano tantissime persone pronte ad ascoltarli, non solo per capire lo stato di salute del nostro pianeta, ma anche per godere della natura e della partecipazione. Si è chiusa infatti con oltre mille partecipanti “Respiri di terra”, iniziativa organizzata dalla Biblioteca ragazzi Ludoteca “Casa nel Parco” di Correggio, in collaborazione con soggetti pubblici e privati del territorio, lettori volontari, divulgatori, personale dei servizi culturali.

Letture animate, proiezioni cinematografiche, laboratori didattici, spettacoli, giochi, esperimenti e conferenze rivolti alle scuole e all’utenza libera, per parlare di ambiente e sensibilizzare, attraverso molteplici linguaggi, sulle tematiche della crisi climatica, biodiversità, energie alternative e scelte di vita sostenibili, anche nel quotidiano di ciascuno di noi.

Una rassegna che ha voluto essere un ponte tra generazioni, una proposta di iniziative in cui fare della curiosità coscienza, dove l’apprendimento diventi esperienza e il rispetto per la natura prenda forma nelle mani e nei cuori dei partecipanti.

Il riscontro e il gradimento del pubblico tra i percorsi rivolti alle scuole al mattino e le attività proposte al pomeriggio a ragazzi e famiglie, hanno dato grande soddisfazione agli organizzatori e li stimolano nel continuare anche nei prossimi anni e nelle nuove progettazioni, a fare della scienza racconto e della conoscenza emozione.

Nel dettaglio, la manifestazione si è articolata per le scuole in tre date con due repliche a mattina, lettura animata a cura dei Volontari NpL “H2O LA FORMULA DELLE STORIE”, per 6 classi di scuole d’infanzia e primarie, per un totale di circa 150 presenze; 3 date con due repliche a mattina, laboratori didattici con esperimenti a cura dell’Associazione Culturale Leo Scienza “SALVIAMO IL PIANETA BLU” e “W LA BIODIVERSITA’, per 7 classi di scuole primaria e secondaria, per un totale di circa 170 presenze; una data con tre proiezioni del film naturalistico immersivo “LA QUERCIA E I SUOI ABITANTI”, presso la Multisala Cine+, per 21 classi di scuola d’infanzia, primaria e secondaria, per un totale di circa 470 presenze.

Per l’utenza libera, invece, “ESPERIMENTI IN BIBLIOTECA: LA SCIENZA DENTRO E FUORI I LIBRI”: incontro del Gruppo di Lettura ragazzi con un prof. di fisica, narrazione di scoperte scientifiche, giochi e ricerche dentro ai libri; “ACQUA, ARIA, TERRA, FUOCO”: i ragazzi dell’indirizzo musicale della scuola Marconi hanno reinterpretato in musica, attraverso quattro colonne sonore di celebri film, gli elementi naturali principio di ogni cosa; “H20 LA FORMULA DELLE STORIE”: letture animate a cura dei Volontari NpL sabato mattina in Biblioteca per bambini e genitori; “CHE SPETTACOLO LA SCIENZA!”: esperimenti scientifici e dimostrazioni pratiche, giochi interattivi e simulazioni, divulgazioni con il sorriso, con la collaborazione di bambini ragazzi e adulti, a cura dell’Associazione Culturale Leo Scienza, sabato pomeriggio in Biblioteca. Per un totale di oltre 200 presenze complessive.