Domenica 30 marzo, alle ore 16:00 e alle ore 20:00, la Compagnia H.O.T. Minds torna in scena al Teatro Carani di Sassuolo con il recente grande musical: Hèros, ispirato al mito di Ercole e al film di animazione disneyano.

Lo spettacolo musicale “Hèros” è un avvincente racconto di eroismo, coraggio e amore che promette di incantare il pubblico. La storia segue le avventure di Ercole, il leggendario semidio dalla forza sovrumana. Rapito dall’Olimpo per mano del malevolo Ade, Ercole viene costretto a vivere sulla Terra come un comune mortale. Ma il destino ha in serbo per lui un percorso straordinario. Con l’aiuto del saggio satiro Filottete e dell’amore travolgente di Megara, Ercole si imbarca in un epico viaggio di autoscoperta. Affronterà pericoli mitologici e ostacoli insormontabili, cercando di dimostrare il suo valore e di guadagnarsi un posto tra gli Dei. Riuscirà a superare queste prove e a comprendere il vero significato dell’essere un eroe?

Gli H.O.T. Minds presentano questo spettacolo con musiche eseguite dal vivo, arricchite per la prima volta da traduzioni in italiano e da canzoni inedite. Il pubblico sarà trasportato in un viaggio emozionante tra mito e magia, immergendosi nell’affascinante mondo dell’antica Grecia! Con scenografie spettacolari e un cast di talentuosi artisti, “Hèros” offre un’esperienza teatrale indimenticabile che celebra la potenza dei miti e la bellezza della musica.

Le scene e la regia di questo spettacolo sono curate con maestria da Sarah Conventi e Giorgia Burani. La direzione musicale è affidata agli esperti Marco Prampolini e Matteo Camellini, mentre le coreografie sono create dalla talentuosa Anna Busani. La direzione corale è nelle capaci mani di Mattia Veroni, e l’orchestra è diretta dal rinomato Roberto Marra.

Il prezzo del biglietto intero è di € 20, ridotto € 15 (under 18) prenotabile tramite biglietteria del Teatro Carani di Sassuolo.